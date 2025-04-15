Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
288,26
Экономия при брони: -15,93 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,30
Экономия при брони: -4,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
280,60
Экономия при брони: -10,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
280,60
Экономия при брони: -10,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
280,60
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
147,85
Экономия при брони: -8,04 грн