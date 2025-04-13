Киев
Гастротек (Gastrotec)

Гастротек (Gastrotec)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 292 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
269,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
268,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
273,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
264,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
266,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,50
Экономия при брони: -8,10 грн
267,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
265,98 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
267,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
269,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
268,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
273,58 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
274,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
274,14 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
274,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
269,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
267,90 грн
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