

Таблетки : обычно начальная суточная доза — 12 мг (по 1 таблетке 3 раза в сутки). Эту дозу можно повышать максимум до 32 мг/сут (до исчезновения симптомов заболевания или по назначению врача).

Хроническая крапивница: 6 мг/сут (по 1/ 2 таблетки 3 раза в сутки) до исчезновения симптомов заболевания.

Острый приступ мигрени: 1 таблетка. Если боль продолжает беспокоить, прием препарата в той же дозе можно повторить через 30 мин, но не более 8 мг (2 таблетки) в течение 4–6 ч.

Для поддерживающей терапии в большинстве случаев достаточно принимать по 4 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки.

Анорексия: в случае анорексии применяют 1 таблетку 3 раза в сутки. Для детей в возрасте 3–6 лет — 6 мг/сут (по 1/ 2 таблетки 3 раза в сутки). Максимально дозу можно повышать до 8 мг/сут (не более 2 таблеток).

Для детей в возрасте 7–14 лет доза составляет 12 мг/сут (по 1 таблетке 3 раза в сутки).

Сироп: взрослые: обычно начальная доза —12 мг (10 мл сиропа 3 раза в сутки).

Эту дозу можно повышать максимум до 32 мг/сут (4 раза по 20 мл сиропа).

При хронической крапивнице взрослым — 6 мг/сут (по 5 мл сиропа 3 раза в сутки), при мигрени —4 мг/сут (10 мл сиропа одновременно). Если боль продолжает беспокоить, прием препарата в той же дозе можно повторить через 30 мин. Не следует применять дозу выше 8 мг (10 мл 2 раза в сутки) на протяжении 4–6 ч.

Для поддерживающей терапии обычно достаточно приема 12 мл (3 раза по 10 мл/сут). Период лечения зависит от эффективности терапии и состояния пациента и определяется врачом.

Детям в возрасте 2–6 лет назначают дозу 0,25 мг/кг массы тела; в возрасте 7–14 лет суточная доза — 8–12 мг (по 10 мл сиропа 2–3 раза в сутки).

В 1 чайной ложке содержится 5 мл сиропа. В 1 десертной ложке содержится 10 мл сиропа.

У пациентов с нарушением функции почек, печени может возникнуть необходимость снижения дозы.