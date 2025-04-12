Перитол® (Peritol)
Перитол инструкция по применению
Состав
Ципрогептадина гидрохлорид - 4 мг
Фармакологические свойства
антигистаминный препарат (блокатор Н1-рецепторов), обладающий антисеротониновой активностью. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Кроме противоаллергического, оказывает противозудное, антиэкссудативное, антихолинергическое и седативное действие, стимулирует аппетит.
При приеме внутрь быстро и хорошо абсорбируется в ЖКТ. Максимальная концентрация в крови достигается на протяжении первых 2 ч; терапевтический уровень концентрации сохраняется в течение 4–6 ч. Проникновение препарата через плацентарный барьер и в грудное молоко не доказано. Интенсивно метаболизтруется в печени, от 2 до 20% выводится через желудок, 34% — в неизменном виде. Не менее 40% введенной дозы препарата выводится с мочой. Период полувыведения составляет 16 ч.
Показания Перитол
острая и хроническая крапивница, сывороточная болезнь, сенная лихорадка, вазомоторный и аллергический ринит; аллергические реакции, возникающие при приеме лекарственных средств, экзантема, экзематозный, контактный дерматит, нейродермит, ангионевротический отек, укусы насекомых, карциноидный синдром, головная боль сосудистого происхождения (мигрень, «гистаминная» головная боль). Препарат также можно применять при анорексии различного происхождения (нервная анорексия, идиопатическая анорексия), а также при кахексии (вследствие перенесенного инфекционного заболевания, при истощении, гипертиреозе).
Применение Перитол
Таблетки: обычно начальная суточная доза — 12 мг (по 1 таблетке 3 раза в сутки). Эту дозу можно повышать максимум до 32 мг/сут (до исчезновения симптомов заболевания или по назначению врача).
Хроническая крапивница: 6 мг/сут (по 1/2 таблетки 3 раза в сутки) до исчезновения симптомов заболевания.
Острый приступ мигрени: 1 таблетка. Если боль продолжает беспокоить, прием препарата в той же дозе можно повторить через 30 мин, но не более 8 мг (2 таблетки) в течение 4–6 ч.
Для поддерживающей терапии в большинстве случаев достаточно принимать по 4 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки.
Анорексия: в случае анорексии применяют 1 таблетку 3 раза в сутки. Для детей в возрасте 3–6 лет — 6 мг/сут (по 1/2 таблетки 3 раза в сутки). Максимально дозу можно повышать до 8 мг/сут (не более 2 таблеток).
Для детей в возрасте 7–14 лет доза составляет 12 мг/сут (по 1 таблетке 3 раза в сутки).
Сироп: взрослые: обычно начальная доза —12 мг (10 мл сиропа 3 раза в сутки).
Эту дозу можно повышать максимум до 32 мг/сут (4 раза по 20 мл сиропа).
При хронической крапивнице взрослым — 6 мг/сут (по 5 мл сиропа 3 раза в сутки), при мигрени —4 мг/сут (10 мл сиропа одновременно). Если боль продолжает беспокоить, прием препарата в той же дозе можно повторить через 30 мин. Не следует применять дозу выше 8 мг (10 мл 2 раза в сутки) на протяжении 4–6 ч.
Для поддерживающей терапии обычно достаточно приема 12 мл (3 раза по 10 мл/сут). Период лечения зависит от эффективности терапии и состояния пациента и определяется врачом.
Детям в возрасте 2–6 лет назначают дозу 0,25 мг/кг массы тела; в возрасте 7–14 лет суточная доза — 8–12 мг (по 10 мл сиропа 2–3 раза в сутки).
В 1 чайной ложке содержится 5 мл сиропа. В 1 десертной ложке содержится 10 мл сиропа.
У пациентов с нарушением функции почек, печени может возникнуть необходимость снижения дозы.
Противопоказания
Таблетки и сироп Перитол не применяют при:
• повышенной чувствительности к компонентам препарата;
• глаукоме;
• периферических отеках;
• доброкачественной гиперплазии предстательной железы;
• нарушении мочеиспускания;
• в период беременности и кормления грудью;
• детям в возрасте младше 2 лет.
Побочные эффекты
ЦНС: чаще всего — сонливость, как правило, проходящая через 3–4 сут, иногда вследствие этого приходится отменять прием препарата. Среди других побочных эффектов — седативное действие, головокружение, шум в ушах, спутанность сознания, нарушение координации движений, атаксия, нарушение аккомодации (мидриаз), двоение в глазах, зрительные галлюцинации, беспокойство, тремор, повышенная раздражительность, бессонница, парестезия, неврит, головная боль, слабость.
Аллергические реакции: эритема, пурпура, крапивница, отек. В отдельных случаях — отек Квинке и анафилактический шок.
Кожа: эритема, кожные высыпания, светочувствительность.
Система кроветворения: гемолитическая анемия, лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения.
Сердечно-сосудистая система: гипотензия, тахикардия, экстрасистолия.
Системы дыхания: сгущение бронхиального секрета, диспноэ, насморк.
ЖКТ: сухость во рту, тошнота, рвота, дискомфорт в области эпигастрия, диарея или запор, холестаз, гепатит, желтуха.
Мочевыделительная система: частые позывы к мочеиспусканию, затрудненное опорожнение мочевого пузыря, задержка мочи.
Другие побочные эффекты: в период приема препарата Перитол часто увеличивается масса тела пациентов.
Особые указания
в связи с седативным эффектом препарата в начале курса лечения рекомендуется применять первую дозу вечером после последнего приема пищи.
При применении Перитола ослабленными пациентами или пациентами пожилого возраста следует соблюдать осторожность, поскольку у них чаще могут развиться побочные действия (головокружение, сонливость, гипотензия).
При лечении детей следует придерживаться осторожности, поскольку у них чаще могут развиться такие побочные эффекты, как беспокойство.
В начальный период терапии пациенты могут жаловаться на головокружение, сонливость. Поэтому в начале курса лечения Перитолом необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами, а также выполнения работ, требующих повышенного внимания. В дальнейшем степень этого ограничения определяется индивидуально.
В связи с наличием антихолинергического эффекта рекомендуется соблюдать осторожность при назначении препарата Перитол при таких состояниях:
• БА;
• высокое внутриглазное давление;
• гипертиреоз;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• АГ.
Алкоголь может усиливать тормозящий эффект антигистаминных препаратов на функцию ЦНС (седативное действие). Поэтому в период лечения Перитолом запрещается употреблять алкогольные напитки.
Продолжительное применение антигистаминных препаратов может в отдельных случаях вызвать нарушение кроветворения (лейкопению, агранулоцитоз, тромбоцитопепию, гемолитическую анемию). Поэтому пациентов с жалобами на необъяснимую лихорадку, боль в горле, поражение слизистой оболочки полости рта, желтуху, экхимоз, непрекращающееся кровотечение, следует тщательно обследовать с определением гемограммы. При выявлении тяжелых нарушений следует рассмотреть вопрос о необходимости отмены препарата.
В состав сиропа Перитол входит сахароза. В 1 чайной ложке (5 мл) содержится 2 г, в 1 десертной ложке (10 мг) — 4 г сахарозы. Поэтому назначение сиропа противопоказано детям с непереносимостью фруктозы или нарушением всасывания глюкозы/галактозы, а также с недостаточностью сахарозы/мальтозы.
Перитол содержит 5% алкоголя. В 1 чайной ложке сиропа (5 мл) содержится 0,25 г, а в 1 десертной ложке (10 мг) — 0,5 г алкоголя. Применение сиропа Перитол следует назначать с большой осторожностью при заболеваниях печени, алкоголизме, эпилепсии, при травме головного мозга или других заболеваниях ЦНС. Длительное (более 1 нед) применение сиропа у детей следует проводить лишь после тщательного взвешивания соотношения пользы/риска.
Сироп следует использовать в течение 4 нед после вскрытия флакона.
Взаимодействия
ингибиторы МАО усиливают и увеличивают продолжительность антихолинергического эффекта препарата.
Осторожность необходима при одновременном применении препарата Перитол и других веществ, угнетающих деятельность ЦНС (снотворные, седативные средства, анксиолитики, алкоголь), при этом возможно усиление их седативного действия
Передозировка
Симптомы: у детей — чрезмерное возбуждение, беспокойство, галлюцинации, судороги. У взрослых — депрессия, кома, иногда — психомоторное возбуждение, судороги.
Лечение: промывание желудка, применение активированного угля; при развитии выраженных атропиноподобных эффектов — парентеральное введение р-ра физостигмина салицилата; по показаниям — вазоконстрикторные и противосудорожные средства. Искусственная вентиляция легких и другие реанимационные мероприятия.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С. После вскрытия флакона с сиропом использовать его на протяжении 4 нед.