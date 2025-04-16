Николаев (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 13 мин
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
214,90
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, шоссе Николаевское, 11-В
56.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Мира, 17
59.1 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 43 мин
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
86.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется через 13 мин
Фонтанка, ул. Греческая, 2
96.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 43 мин
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
229,30 грн