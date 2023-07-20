ЦИПРОГЕПТАДИН (CYPROHEPTADINUM) Действующее вещество
антигистаминное средство (блокатор Н1-рецепторов) с антисеротониновой активностью. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций. Помимо противоаллергического, оказывает противозудное, антиэкссудативное, антихолинергическое и седативное действие. Стимулирует аппетит; блокирует гиперсекрецию соматропина при акромегалии и секрецию АКТГ при синдроме Иценко — Кушинга.
крапивница, сывороточная болезнь, сенная лихорадка, отек Квинке и другие аллергические заболевания; аллергические реакции, возникающие при приеме лекарственных средств, переливании крови, введении рентгеноконтрастных веществ; экзема, нейродермит, контактный дерматит и токсикодермия; мигрень; вазомоторный ринит; анорексия; хронический панкреатит, БА (в составе комплексной терапии).
начальная суточная доза для взрослых обычно составляет 12 мг в 3 приема.
Для лечения при хронической крапивнице назначают по 2 мг 3 раза в сутки.
При остром приступе мигрени назначают в дозе 4 мг, в случае необходимости — через 30 мин повторно в той же дозе. Максимальная доза, которую можно принять в течение 4–6 ч, — 8 мг. Поддерживающая терапия — по 4 мг 3 раза в сутки.
При анорексии — по 4 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 32 мг.
Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет назначают в особых случаях с осторожностью в суточной дозе 0,4 мг/кг массы тела; для детей в возрасте 2–6 лет суточная доза составляет 6 мг/сут в 3 приема; в возрасте 6–14 лет — 12 мг/сут.
При анорексии у детей в возрасте 3–6 лет суточная доза составляет 6 мг в 3 приема, для детей более старшего возраста суточная доза не должна превышать 8 мг.
глаукома, отеки, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, нарушения мочеиспускания, период беременности и кормления грудью, возраст до 6 мес, повышенная чувствительность к ципрогептадину.
возможна сонливость (обычно не требующая прекращения лечения); реже — ощущение сухости во рту, атаксия, зрительные галлюцинации, головокружение, тошнота, кожная сыпь, беспокойство, головная боль.
для уменьшения седативного эффекта в начале терапии ципрогептадин следует принимать вечером после еды.
Дети и лица пожилого возраста более чувствительны к антигистаминным препаратам.
В начале лечения пациенты, принимающие ципрогептадин, должны воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания и быстроты реакции. В дальнейшем эти ограничения зависят от индивидуальной реакции на проводимое лечение.
Во время лечения запрещено употребление алкоголя.
ципрогептадин потенцирует эффекты анальгетиков и снотворных препаратов. При одновременном применении с трициклическими антидепрессантами возможно усиление М-холиноблокирующего действия, а также угнетающего влияния на ЦНС.
у детей проявляется возбуждением, беспокойством, галлюцинациями, атаксией, атетозом, судорогами, мидриазом и неподвижностью зрачков, гиперемией кожи лица, гипертермией; может развиться коллапс, коматозное состояние.
У взрослых — возможны заторможенность, депрессия, коматозное состояние, психомоторное возбуждение, судороги; редко — гипертермия, гиперемия кожи. Лечение — симптоматическое.