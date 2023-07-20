начальная суточная доза для взрослых обычно составляет 12 мг в 3 приема.

Для лечения при хронической крапивнице назначают по 2 мг 3 раза в сутки.

При остром приступе мигрени назначают в дозе 4 мг, в случае необходимости — через 30 мин повторно в той же дозе. Максимальная доза, которую можно принять в течение 4–6 ч, — 8 мг. Поддерживающая терапия — по 4 мг 3 раза в сутки.

При анорексии — по 4 мг 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 32 мг.

Детям в возрасте от 6 мес до 2 лет назначают в особых случаях с осторожностью в суточной дозе 0,4 мг/кг массы тела; для детей в возрасте 2–6 лет суточная доза составляет 6 мг/сут в 3 приема; в возрасте 6–14 лет — 12 мг/сут.

При анорексии у детей в возрасте 3–6 лет суточная доза составляет 6 мг в 3 приема, для детей более старшего возраста суточная доза не должна превышать 8 мг.