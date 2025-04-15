Львов (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
210,00
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
217,00
Экономия при брони: -14,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
213,20
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
216,50
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
203,32
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,20 грн