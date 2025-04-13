Киев (адрес не указан)
Доступно в 414 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
210,00
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
216,70
Экономия при брони: -9,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
209,60
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Перитол® таблетки 4 мг блистер №20
Egis
230,40 грн