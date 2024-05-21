Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАбертин (Abertin) Абертин (Abertin) (526739) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 222,37 грн Без рецепта 10 шт от 222,37 грн 10 шт от 235,12 грн 20 шт Нет в наличии В наличии в 409 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Sopharma Форма выпуска Жидкость Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря