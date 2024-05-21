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Абертин (Abertin) (526739) - инструкция по применению Диетические добавки

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Абертин (Abertin)
Цена в городе Киев
от 222,37 грн
Без рецепта
10 шт от 222,37 грн 10 шт от 235,12 грн 20 шт Нет в наличии
В наличии в 409 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря