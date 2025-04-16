Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
478,37
Экономия при брони: -127,26 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
449,98
Экономия при брони: -98,06 грн
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
460,46
Экономия при брони: -23,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
459,63
Экономия при брони: -22,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
410,63
Экономия при брони: -17,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
443,64
Экономия при брони: -143,23 грн
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
449,05
Экономия при брони: -148,64 грн
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн