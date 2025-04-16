Николаев (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
440,31
Экономия при брони: -79,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
461,41
Экономия при брони: -23,97 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
473,92
Экономия при брони: -36,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
449,69
Экономия при брони: -66,85 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
455,10
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
453,56
Экономия при брони: -16,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
446,58
Экономия при брони: -63,21 грн
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
452,50
Экономия при брони: -69,13 грн