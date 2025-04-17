Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
461,78
Экономия при брони: -24,65 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
443,98
Экономия при брони: -92,91 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
406,40
Экономия при брони: -12,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн