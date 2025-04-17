Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
464,83
Экономия при брони: -28,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
462,58
Экономия при брони: -24,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
454,34
Экономия при брони: -17,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
457,19
Экономия при брони: -20,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
440,82
Экономия при брони: -78,78 грн
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 22 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 52 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Абертин порошок саше №10
Sopharma
420,40 грн
Абертин жидкость саше 10 мл №10
Sopharma
438,70 грн