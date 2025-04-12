Фуросемид (Furosemidum)
Фуросемид инструкция по применению
Состав
Фуросемид - 0,04 г
Фармакологические свойства
фуросемид (4 хлор-N-(2 - фурилметил)-5 - сульфамоилантраниловая кислота) — сильное диуретическое (салуретическое) средство, эффективное при пероральном и парентеральном применении. Диуретический эффект обусловлен угнетением реабсорбции ионов натрия и хлора в почках. Препарат одинаково эффективен при ацидозе и алкалозе.
Действие фуросемида быстрое: диуретический эффект при в/в введении развивается через несколько минут, при приеме внутрь — в течение первого часа. Продолжительность эффекта после однократного в/в введения — 1,5–3 ч, перорального приема — больше 4 ч. Данные свойства делают возможным применение препарата в неотложных случаях — при отеке легких, мозга. Максимальная выраженность мочегонного эффекта наблюдается на протяжении первых 2 дней. В ряде ситуаций препарат проявляет диуретическое действие при недостаточной эффективности иных диуретических средств.
Показания Фуросемид
застойные явления в малом и большом круге кровообращения, обусловленные сердечной недостаточностью, цирроз печени с явлениями портальной гипертензии, отек легких и мозга, отравления барбитуратами, эклампсия, гипертоническая болезнь, в том числе для купирования гипертонических кризов. Препарат можно применять в комбинации с другими антигипертензивными средствами.
Применение Фуросемид
внутрь до еды, в/в и в/м. Внутрь обычно назначают по 0,04 г 1 раз в сутки (утром). При недостаточном действии дозу повышают до 0,08–0,16 г/сут в 2–3 приема с интервалом 6 ч. После уменьшения отеков назначают в более низких дозах с перерывом 1–2 дня.
При гипертонической болезни фуросемид назначают по 0,02–0,04 г 1 раз в сутки. При сопутствующей сердечной недостаточности суточную дозу можно повысить до 0,08 г. При приеме с другими гипотензивными препаратами доза фуросемида составляет, как правило, 0,02 г 1–2 раза в сутки.
При нарушенном всасывании из кишечника, потере сознания, при необходимости получения быстрого эффекта фуросемид вводят в/м и в/в (медленно струйно). Суточная доза для парентерального введения — 20–60 мл (1–2 раза в сутки). После наступления необходимого эффекта возобновляют пероральный прием фуросемида.
Противопоказания
первая половина беременности, гипокалиемия, печеночная кома, терминальная стадия почечной недостаточности, механическая непроходимость мочевых путей.
Побочные эффекты
тошнота, диарея, гиперемия и зуд кожи, артериальная гипотензия, обратимое снижение остроты слуха, интерстициальный нефрит. Вследствие усиленного диуреза могут возникать головокружение, депрессия, мышечная слабость, жажда, гипокалиемия, гиперурикемия, урикозурия, гипергликемия. При развитии побочных эффектов дозу фуросемида необходимо снизить или отменить препарат.
Взаимодействия
не рекомендуется сочетать фуросемид с цефалоспоринами, гентамицином, иными средствами, которые оказывают нефротоксическое действие.
Условия хранения
в темном месте.