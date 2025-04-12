внутрь до еды, в/в и в/м. Внутрь обычно назначают по 0,04 г 1 раз в сутки (утром). При недостаточном действии дозу повышают до 0,08–0,16 г/сут в 2–3 приема с интервалом 6 ч. После уменьшения отеков назначают в более низких дозах с перерывом 1–2 дня.

При гипертонической болезни фуросемид назначают по 0,02–0,04 г 1 раз в сутки. При сопутствующей сердечной недостаточности суточную дозу можно повысить до 0,08 г. При приеме с другими гипотензивными препаратами доза фуросемида составляет, как правило, 0,02 г 1–2 раза в сутки.

При нарушенном всасывании из кишечника, потере сознания, при необходимости получения быстрого эффекта фуросемид вводят в/м и в/в (медленно струйно). Суточная доза для парентерального введения — 20–60 мл (1–2 раза в сутки). После наступления необходимого эффекта возобновляют пероральный прием фуросемида.