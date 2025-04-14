Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 11
5.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 15/46
5.9 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
203.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
203.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Горняков, 25
217.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
225.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
247.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
249.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
250.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
251.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
251.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
252.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
252.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум