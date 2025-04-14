Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,60
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
В городах рядом
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
113.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
115.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Грушевского Михаила, 45-А
147.9 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Подольск, просп. Победы, 23
163.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
D.s.
Кривое Озеро, ул. 1-го Мая, 5
164.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Арбузинка, ул. Центральная, 88
165.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 101
165.9 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
D.s.
Новый Буг, пер. Больничный, 2-А
192.1 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
258.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Региональная аптечная сеть руан
Апостолово, ул. Центральная, 70
264.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
D.s.
Христиновка, ул. Украинская, 30
264.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
269.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
270.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум