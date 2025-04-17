Киев
Фуросемид (Furosemidum)

Фуросемид (Furosemidum)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
В городах рядом
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,10 грн
Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
14,88 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Олимпийская, 4
114.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
15,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
26,50 грн
Вета
Открыто
Закроется в 20:00
Бровары, ул. Билана Александра, 5
117.1 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
26,13 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 4
122.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
27,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
123.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
26,50 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
124.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
10,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
5,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,45 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 8
129.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,60
Экономия при брони: -1,20 грн
27,40 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Энергетиков, 17
129.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
21,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
21,35 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Коцюбинское, ул. Пономарева, 6/2
130.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
27,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 30
132.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
27,75 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
132.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Литературная, 27
132.8 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
5,30 грн
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