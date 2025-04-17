Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
В городах рядом
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптекарь
Бровары, ул. Олимпийская, 4
114.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптекарь
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Вета
Бровары, ул. Билана Александра, 5
117.1 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека 36,6
Киев, ул. Северная, 34
121.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Гайдай Зои, 4
122.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 5
123.7 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека гормональных препаратов
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
124.6 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Буча, ул. Героев Майдана, 8
129.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
28,60
Экономия при брони: -1,20 грн
Ощад аптека
Буча, ул. Энергетиков, 17
129.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Коцюбинское, ул. Пономарева, 6/2
130.4 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Чоколовский, 30
132.0 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 18 мин
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
132.2 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум
Аптекарь
Ирпень, ул. Литературная, 27
132.8 км
Фуросемид таблетки 0.04 г №50
Корпорация Артериум