Фармакодинамика.

Севикар — это комбинированное лекарственное средство, в состав которого входит олмесартана медоксомил — антагонист рецепторов ангиотензина II — и амлодипина бесилат — блокатор кальциевых каналов. Сочетание этих двух действующих веществ оказывает синергический эффект и способствует снижению артериального давления в большей степени, чем каждое действующее вещество в отдельности.

В 8-недельном двойном слепом, рандомизированном, плацебо-контролируемом факторном исследовании с участием 1940 пациентов (71% пациентов относились к европеоидной расе и 29% — к другим расам) было показано, что лечение препаратом Севикар приводило к существенно более выраженному снижению давления по сравнению с монотерапией соответствующими компонентами. Среднее понижение систолического/диастолического давления характеризовалось зависимостью от дозы: 24/14 мм рт. ст. (20 мг/5 мг), 25/16 мм рт. ст. (40 мг/5 мг) и 30/19 мм рт. ст. (40 мг/10 мг).

Севикар 40/5 снижал систолическое/диастолическое давление пациента в положении сидя дополнительно на 2,5/1,7 мм рт. ст. по сравнению с Севикаром 20/5. Аналогично Севикар 40/10 мг снижал систолическое/диастолическое давление пациента в положении сидя дополнительно на 4,7/3,5 мм рт. ст. по сравнению с Севикаром 40/5.

Количество пациентов, у которых удалось достичь целевых значений артериального давления (<140/90 мм рт. ст. у пациентов, с недиагностированным сахарным диабетом, и <130/80 мм рт. ст. у пациентов с диагностированным сахарным диабетом), составила 42,5%. , 51, 0% и 49,1% для препаратов Севикар 20/5, 40/5 и 40/10 соответственно.

Основной гипотензивный эффект Севикара, как правило, достигался в течение первых 2 недель терапии.

Во втором двойно слепом, рандомизированном, плацебо-контролируемом исследовании изучалась эффективность добавления амлодипина к схеме лечения пациентов европеоидной расы с недостаточной реакцией организма на монотерапию олмесартана медоксомилом в дозе 20 мг в течение 8 недель.

У пациентов, продолжавших получать только олмесартана медоксомил 20 мг, систолическое/диастолическое давление снизилось на 10,6/7,8 мм рт. ст. в течение последующих 8 недель. При добавлении 5 мг амлодипина за 8 недель удалось добиться снижения систолического/диастолического давления на 16,2/10,6 мм рт. ст. (р=0,0006). Доля пациентов, у которых удалось достичь целевых значений артериального давления (<140/90 мм рт. ст. у пациентов, с недиагностированным сахарным диабетом, и < 130/80 мм рт. ст. у пациентов с сахарным диабетом), составила 44,5%. для комбинации 20 мг/5 мг по сравнению с 28,5% для 20 мг олмесартана медоксомила.

В ходе дальнейших исследований оценивали эффективность добавления различных доз олмесартана медоксомила к схеме лечения пациентов европеоидной расы с недостаточной реакцией организма на монотерапию амлодипином в дозе 5 мг в течение 8 недель.

У пациентов, продолжающих получать только амлодипина 5 мг, систолическое/диастолическое давление снизилось на 9,9/5,7 мм рт. ст. в течение последующих 8 недель. Добавление 20 мг олмесартана медоксомила привело к снижению систолического/диастолического артериального давления на 15,3/9,3 мм рт. ст., добавление 40 мг олмесартана медоксомила — на 16,7/9,5 мм рт. ст. (р<0,0001).

Доля пациентов, у которых удалось достичь целевых значений артериального давления (<140/90 мм рт. ст. у пациентов, без диагностированного сахарным диабетом, и <130/80 мм рт. ст. у пациентов с сахарным диабетом), составила 29,9%. в группе монотерапии амлодипином в дозе 5 мг, 53,5% в группе Севикара 20/5 и 50,5% в группе Севикара 40/5.

Рандомизированные данные о пациентах с неконтролируемой артериальной гипертензией, позволяющие сравнить результаты комбинированной терапии препаратом Севикар в средних дозах с эффектом повышения дозы амлодипина и олмесартана при монотерапии, отсутствуют.

Результаты трех исследований подтверждают, что гипотензивный эффект Севикара при частоте приема 1 раз в сутки сохранялся при интервале между приемами 24 часа, при этом соотношение между минимальным и максимальным значениями систолического и диастолического давления варьировало 71 — 82%. Эффективность препарата в течение суток была подтверждена при амбулаторном мониторинге артериального давления.

Гипотензивный эффект Севикара не зависел от возраста и пола, а также от диагностированного у пациентов сахарного диабета.

В двух открытых нерандомизированных расширенных исследованиях устойчивая эффективность препарата Севикар 40/5 была показана для 49–67% пациентов через год применения.

Олмесартана медоксомил (действующее вещество Севикара)

Входящий в состав препарата Севикар олмесартана медоксомил является селективным антагонистом рецепторов ангиотензина II первого типа (AT 1 ). В организме олмесартана медоксомил быстро превращается в фармакологически активный метаболит олмесартана. Ангиотензин II — это первичный вазоактивный гормон ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, который играет важную роль в патофизиологии гипертензии. Ангиотензин II приводит к сужению сосудов, стимуляции синтеза и высвобождению альдостерона, кардиостимуляции и почечной реабсорбции натрия. Олмесартан ингибирует сосудосуживающее и альдостеронсекретирующее действие ангиотензина II путем блокирования рецепторов AT 1 в тканях, в том числе в гладких мышцах сосудов и надпочечников. Действие олмесартана не зависит от источника и пути синтеза ангиотензина II. Выборочный антагонизм в отношении рецепторов AT 1 ангиотензина II приводит к увеличению уровня ренина в плазме крови и концентрации ангиотензина I и ангиотензина II, а также некоторому уменьшению уровня альдостерона в плазме крови. При артериальной гипертензии олмесартана медоксомил приводит к длительному снижению артериального давления, что зависит от дозы.

При его применении не отмечалось развитие артериальной гипотензии после применения первой дозы, признаков тахифилаксии при длительном применении и рецидива гипертензии после прекращения применения.

При применении олмесартана медоксомила больным артериальной гипертензией 1 раз в сутки происходит эффективное и плавное снижение артериального давления в течение 24-часового интервала между применениями.

Уровень антигипертензивного действия при применении препарата 1 или 2 раза в сутки в одной и той же суточной дозе был одинаков. Максимальное снижение артериального давления достигается через 8 недель после начала лечения, хотя существенный гипотензивный эффект наблюдается уже через 2 недели лечения.

Влияние олмесартана медоксомила на заболеваемость и летальный исход не установлено.

Рандомизированное исследование применения олмесартана для профилактики диабетической микроальбуминурии (ROADMAP), проведенное с участием 4447 пациентов с диабетом 2 типа с нормальным уровнем альбуминурии и как минимум одним дополнительным фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, проводилось с целью выяснить, время появления микроальбуминурии. Во время периода наблюдения с медианой 3,2 года пациенты получали олмесартан или плацебо в дополнение к другим антигипертоническим средствам, за исключением ингибиторов АПФ или БРА.

В первичной конечной точке исследование продемонстрировало значительное снижение риска по времени появления микроальбуминурии в пользу олмесартана. После корректировки по различиям в АД данное снижение риска перестало быть статистически значимым. У 8,2% (у 178 из 2160) пациентов в группе олмесартана и у 9,8% (у 210 из 2139) в группе плацебо развилась микроальбуминурия.

Во вторичной конечной точке сердечно-сосудистые явления отмечались у 96 пациентов (4,3%), получавших олмесартан, и у 94 пациентов (4,2%), получавших плацебо. Частота летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний была выше в группе олмесартана по сравнению с группой плацебо (15 пациентов (0,7%) и 3 пациента (0,1%)), несмотря на подобную частоту возникновения инсульта без летального исхода (14 пациентов ( 0,6%) и 8 пациентов (0,4%)), инфаркта миокарда без летального исхода (17 пациентов (0,8%) и 26 пациентов (1,2%)) и летального исхода, не связанного с сердечно-сосудистыми причинами (11 пациентов (0,5%) и 12 пациентов (0,5%)). Общая смертность в группе олмесартана была выше (26 пациентов (1,2%) и 15 пациентов (0,7%)), главным образом, за счет более высокой смертности по сердечно-сосудистым причинам.

В исследовании ORIENT (The Olmesartan Reducing Incidence of End-stage Renal Disease in Diabetic Nephropathy Trial) изучали влияние олмесартана на результат почечных и сердечно-сосудистых заболеваний у 577 рандомизированных пациентов в Японии и в Китае с сахарным диабетом 2 типа и ярко выраженной нефропатией. Во время периода наблюдения с медианой 3,1 года пациенты получали олмесартан или плацебо в дополнение к другим антигипертоническим средствам, включая ингибиторы АПФ.

Первичная объединенная конечная точка (время первого появления удвоения сывороточного креатинина, почечное заболевание в терминальной стадии, летальный исход по всем причинам) была достигнута у 116 пациентов в группе олмесартана (41,1%) и у 129 пациентов, получавших плацебо (45, 4%) (HR 0,97 (95% ДИ 0,75 — 1,24); p = 0,791). Вторичная комбинированная сердечно-сосудистая конечная точка была достигнута у 40 пациентов, получавших олмесартан (14,2%), и у 53 пациентов, получавших плацебо (18,7%). Данная комбинированная сердечно-сосудистая конечная точка включала летальный исход от сердечно-сосудистых заболеваний у 10 (3,5%) пациентов, получавших олмесартан, и у 3 (1,1%) пациентов, получавших плацебо; общий показатель летального исхода был равен 19 (6,7%) и 20 (7,0%), инсульт без летального исхода — 8 (2,8%) и 11 (3,9%) и инфаркт миокарда без летального исхода — 3 (1 ,1%) и 7 (2,5%) соответственно.

Амлодипин (действующее вещество Севикара)

Амлодипин, входящий в состав препарата Севикар, является блокатором кальциевых каналов и тормозит трансмембранный перенос ионов кальция через потенциалзависимые каналы L-типа в сердце и гладкой мускулатуре. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что амлодипин взаимодействует как с участками связывания дигидропиридина, так и с другими участками. Амлодипин имеет относительную вазоселективность и оказывает большее влияние на клетки гладкой мускулатуры сосудов, чем на кардиомиоциты. Гипотензивный эффект амлодипина обусловлен прямым расслабляющим действием на гладкомышечные клетки артерий, что способствует уменьшению периферического сопротивления сосудов и, следовательно, снижению артериального давления.

При артериальной гипертензии амлодипин вызывает длительное снижение артериального давления, зависимое от дозы. Развития артериальной гипотензии после приема первой дозы, признаков тахифилаксии при длительном лечении или рецидива гипертензии после прекращения лечения не отмечалось.

После приема в терапевтических дозах у пациентов с артериальной гипертензией амлодипин обеспечивает эффективное снижение артериального давления в положениях пациента лежа, сидя и стоя. Длительное применение амлодипина не связано с существенными изменениями частоты сердечных сокращений или уровня катехоламинов в плазме крови. У пациентов с артериальной гипертензиею и нормальной функцией почек амлодипин в терапевтических дозах уменьшал сопротивление почечных сосудов и повышал скорость клубочковой фильтрации и эффективную скорость потока плазмы в почках, не изменяя фильтрационной фракции и не провоцируя развитие протеинурии.

В исследованиях гемодинамики у пациентов с сердечной недостаточностью, а также в клинических исследованиях со стресс-тестом при сердечной недостаточности (классы II-IV по NYHA) амлодипин не ухудшал состояния участников исследования, оцениваемого по переносимости нагрузок, фракции выброса левого желудочка, а также клиническими признаками и симптомами.

В плацебо-контролируемом исследовании (PRAISE) с участием пациентов с сердечной недостаточностью (классы III-IV по NYHA), получавших дигоксин, диуретики и ингибиторы АПФ, было показано, что амлодипин не увеличивает риск летального исхода или объединенного риска смертности и объединенного риска смертности у пациентов с сердечной недостаточностью.

В дальнейшем долгосрочном плацебо-контролируемом исследовании (PRAISE-2) амлодипина с участием пациентов с сердечной недостаточностью (NYHA, III и IV) без клинических симптомов или объективных данных, свидетельствующих об ишемической болезни сердца, при лечении ингибиторами АПФ, препаратами и диуретиками в постоянных дозах амлодипин не влиял на летальный исход в целом и летальный исход в результате сердечно-сосудистых заболеваний в частности. В данной группе пациентов отмечалось увеличение случаев развития отека легких, связанного с приемом амлодипина, однако статистически значимых отличий частоты фактов усиления сердечной недостаточности по сравнению с плацебо не наблюдалось.

Профилактическая терапия инфаркта миокарда (ALLHAT)

Для сравнения новых видов лекарственной терапии было проведено двойно слепое рандомизированное исследование заболеваемости и летального исхода под названием «Испытания по применению антигипертонической и липидоснижающей терапии для профилактики инфаркта миокарда» (ALLHAT): амлодипин в дозе 2,5–10 мг/ или лизиноприл в дозе 10–40 мг/сут (ингибитор АПФ) как терапия первого выбора и тиазидный диуретик хлорталидон в дозе 12,5–25 мг/сут при гипертонии от легкой до умеренной степени. Все 33 357 пациентов с гипертонией в возрасте старше 55 лет были рандомизированы и находились под наблюдением в среднем в течение 4,9 года. У пациентов был как минимум один дополнительный фактор риска развития ИБС, включая перенесенный ранее инфаркт миокарда или инсульт (более 6 месяцев перед отбором) или наличие других ССЗ атеросклеротической природы (всего 51,5%), сахарный диабет 2 типа (36,1%), уровень ХС ЛПВП <35 мг/дл (11,6%), гипертрофия левого желудочка, диагностированная с помощью электрокардиографии или эхокардиографии (20,9%), курение в настоящее время (21,9%).

Первоначальной конечной точкой исследования было сочетание ИБС с летальным исходом или инфаркт миокарда без летального исхода. Значительных отличий относительно первичной конечной точки исследования между терапией амлодипином и хлорталидоном не было: ОР 0,98 95% ДИ (0,90–1,07) р = 0,65. Что касается вторичных конечных точек исследования, частота развития сердечной недостаточности (компонент комбинированной конечной точки сердечно-сосудистого заболевания) была значительно выше в группе амлодипина по сравнению с группой хлорталидона (10,2% и 7,7%, ОР 1,38, 95% ДИ [1,25–1,52] p<0,001). Однако значимых отличий по отношению к летальному исходу по всем причинам между терапией амлодипином и хлорталидоном не было (ОР 0,96 95% ДИ [0,89–1,02] p = 0,20).

Другая информация

Совместное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II было исследовано в двух широкомасштабных, рандомизированных, контролируемых исследованиях (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone и в комбинации с Ramipril Global Endpoint Trial) и VA NEPHRON-D (The Veterans Affair).

ONTARGET представляло собой исследование, проведенное при участии пациентов с сердечно-сосудистым или цереброваскулярным заболеванием в анамнезе или сахарным диабетом 2 типа, сопровождающееся признаками поражения органа-мишени. VA NEPHRON-D представляло собой исследование, проведенное при участии пациентов с сахарным диабетом 2 типа и диабетической нефропатией. Данные исследования не оказали значимого благоприятного влияния на исход почечных и/или сердечно-сосудистых заболеваний и смертность от них, тогда как по сравнению с монотерапией наблюдался повышенный риск развития гиперкалиемии, острого поражения почек и/или гипотонии. Учитывая схожесть фармакодинамических свойств, данные результаты также применимы для других ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II.

Совместное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II противопоказано пациентам с диабетической нефропатией.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) — это исследование, проведенное для выявления положительного эффекта от добавления алискирена к стандартной терапии ингибиторами АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина II пациентам с сахарным диабетом 2 типа сосудистым заболеванием или тем, кто имеет оба заболевания. Данное исследование было прекращено досрочно из-за повышенного риска нежелательных последствий. Летальный исход от сердечно-сосудистых заболеваний и случаи возникновения инсульта были более частыми в принимавшей алискирен группе, чем в группе, принимавшей плацебо, а сообщения о нежелательных явлениях и серьезных нежелательных явлениях (гиперкалиемия, артериальная гипотензия и нарушения функции почек) были более частыми в группе, которая принимала алискирен, чем в группе, принимавшей плацебо.

Фармакокинетика.

После перорального применения Севикара максимальная концентрация олмесартана медоксомила и амлодипина в плазме крови достигается через 1,5–2 и 6–8 часов соответственно. Скорость и степень всасывания двух действующих веществ Севикара соответствует их скорости и всасыванию при применении отдельно. Биодоступность олмесартана медоксомила и амлодипина в составе лекарственного средства Севикар не зависит от еды.

Олмесартана медоксомил (действующее вещество Севикара)

Всасывание и распределение

Олмесартана медоксомил — это пролекарство. Он быстро превращается в фармакологически активный метаболит олмесартан под действием эстераз в слизистой оболочке кишечника и в портальной крови во время всасывания в пищеварительном тракте. В плазме крови или в продуктах выведения непревращенного олмесартана медоксомила или боковая цепь медоксомильной группы не обнаруживались. Средняя абсолютная биодоступность олмесартана в форме таблеток составила 25,6%.

Средняя максимальная концентрация (С max ) олмесартана в плазме крови достигается через 2 ч после перорального применения. Концентрация олмесартана в плазме крови увеличивается примерно линейно с увеличением однократной дозы до 80 мг.

Пища оказывает минимальное действие на биодоступность олмесартана, поэтому олмесартана медоксомил можно применять независимо от ее приема.

Клинически значимой разницы в фармакокинетике олмесартана в зависимости от пола не обнаружено.

Олмесартан активно связывается с белками плазмы крови (99,7%), однако риск клинически значимого конкурентного взаимодействия с другими препаратами, активно связывающимися с белками плазмы крови, достаточно низок, подтверждением этого является отсутствие такого взаимодействия между олмесартаном медоксомилом и варфарином. Олмесартан незначительно связывается с клетками крови. Средний объем распределения после внутривенного применения невысокий (16–29 л).

Метаболизм и выведение

Общий плазменный клиренс олмесартана обычно составляет 1,3 л/час (коэффициент вариации 19%) и относительно небольшой по сравнению с печеночным кровотоком (примерно 90 л/час).

После одноразового перорального применения олмесартана медоксомила, меченного изотопом 14С, 10–16% радиоактивного вещества определялась в моче (большая часть в течение 24 часов после применения), а остальное радиоактивное вещество выводилось с калом. На основе системной доступности, составляющей 25,6%, можно рассчитать, что абсорбированный олмесартан выводится как почками (около 40%), так и через гепатобилиарную систему (около 60%). Вся обнаруженная радиоактивность была идентифицирована как олмесартан. Других значимых метаболитов найдено не было. Кишечно-печеночная рециркуляция олмесартана минимальна. Поскольку большая часть олмесартана выводится с желчью, его применение больным с билиарной обструкцией противопоказано (см. раздел «Противопоказания»).

Терминальный период полувыведения после многократного перорального применения олмесартана колеблется в пределах 10 — 15 часов. Состояние равновесия достигается после первых нескольких доз, а после 14 суток многократного применения последующей кумуляции не наблюдается. Почечный клиренс составлял около 0,5–0,7 л/час и не зависел от дозы препарата.

Лекарственные взаимодействия

Лекарственное средство колесевелам, связывающее желчные кислоты

Сочетанное применение 40 мг медоксомила олмесартана и 3750 мг колесевелама гидрохлорида у здоровых добровольцев приводил к снижению C max на 28% и к снижению AUC на 39% для олмесартана. Меньшее влияние, снижение C max и AUC на 4% и 15% соответственно, наблюдалось, когда олмесартана медоксомил назначали за 4 часа до приема колесевелама гидрохлорида. Время полувыведения олмесартана снижалось на 50–52% независимо от того, назначались препараты совместно или прием олмесартана происходил за 4 часа до приема колесевелама гидрохлорида (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Амлодипин (действующее вещество Севикара)

Всасывание и распределение

После перорального применения терапевтических доз амлодипина он хорошо всасывается, его максимальная концентрация в крови достигается через 6–12 часов. Абсолютная биодоступность составляет около 64–80%. Объем распределения составляет около 21 л/кг. Исследования in vitro показали, что около 97,5% циркулирующего амлодипина связывается с протеинами плазмы крови.

Прием пищи на процесс всасывания амлодипина не влияет.

Метаболизм и выведение

Период полувыведения из плазмы крови разовой суточной дозы колеблется 35 — 50 часов. Амлодипин в значительной степени метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Около 60% принятой дозы выводится с мочой, из них 10% — в неизмененном виде.

Олмесартана медоксомил и амлодипин (действующее вещество Севикара).

Отдельные группы пациентов.

Дети (в возрасте младше 18 лет)

Данных о фармакокинетике у детей нет.

Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет)

Доказано, что при артериальной гипертензии AUC (площадь под кривой «концентрация-время») олмесартана в стадии равновесия у больных пожилого возраста (65–75 лет) и старческого возраста (старше 75 лет) больше на 35% и примерно на 44% соответственно по сравнению с более молодыми пациентами (см. раздел «Способ применения и дозы»). Это объяснимо наличием почечной недостаточности умеренной степени тяжести у таких больных. Однако для больных пожилого возраста рекомендуется тот же режим дозирования, что и для других пациентов, но при этом рекомендуется с осторожностью повышать дозу.

Время достижения максимальной концентрации амлодипина в плазме крови у больных пожилого возраста и у молодых пациентов одинаковое. У больных пожилого возраста наблюдается тенденция к уменьшению клиренса амлодипина, что приводит к повышению AUC и длительности полувыведения. Повышение AUC и длительность полувыведения у больных с застойной сердечной недостаточностью соответствовали прогнозам относительно больных этой возрастной группы (см. раздел «Особенности применения»).

Нарушение функции почек

У больных с нарушением функции почек AUC в состоянии равновесия была больше примерно на 62%, 82% и 179% в случае легкого, умеренного и тяжелого нарушения по сравнению со здоровыми добровольцами (см. раздел «Способ применения и дозы», «Особенности применения»).

Амлодипин в значительной степени метаболизируется до неактивных метаболитов. 10% выводится с мочой в неизмененном состоянии. Изменение концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируется со степенью нарушения функции почек. Таким больным амлодипин можно назначать в обычных дозах. Амлодипин не выводится с помощью гемодиализа.

Нарушение функций печени

После однократного перорального применения значения AUC олмесартана были на 6% и на 65% выше у больных с нарушениями функции печени легкой или умеренной степени по сравнению со здоровыми добровольцами. Несвязанная фракция олмесартана через 2 ч после применения у здоровых добровольцев, у больных с легким или умеренным нарушением функции печени составляла 0,26%, 0,34% и 0,41% соответственно. При многократном применении средняя AUC олмесартана у больных с нарушением функции печени средней степени тяжести была на 65% выше, чем у здоровых добровольцев. Среднее значение С max олмесартана у больных с нарушением функции печени и здоровых добровольцев было сходным. Олмесартана медоксомил не оценивали у больных с тяжелым нарушением печени (см. раздел «Способ применения и дозы», «Особенности применения»).

Доступны только очень ограниченные клинические данные по применению амлодипина больным с тяжелыми нарушениями функций печени. У больных с нарушением функции печени наблюдается снижение клиренса амлодипина и удлинение периода полувыведения, что приводит к увеличению AUC примерно на 40–60% (см. раздел «Способ применения и дозы», «Особенности применения»).

Доклинические данные по безопасности

Учитывая доклинический профиль токсичности каждого действующего вещества, повышение токсичности для комбинированного препарата не ожидается, поскольку эти вещества влияют на разные органы: олмесартана медоксомил действует на почки, а амлодипин — на сердце.

В 3-месячном исследовании токсичности комбинированного препарата олмесартана медоксомила/амлодипина на крысах при многократном приеме внутрь были отмечены следующие изменения: снижение эритроцитарных параметров и изменения в почках (оба эти эффекта могут быть вызваны олмесартана медоксомилом), изменения в кишечнике слизистой оболочки (увеличение просвета и диффузное утолщение слизистой подвздошной и ободочной кишки), надпочечников (гипертрофия клеток клубочковой зоны коры и вакуолизация клеток пучковой зоны), а также гипертрофия протоков молочных желез, которая может быть вызвана амлодипином. Эти изменения не дополняют ранее полученные данные о токсичности отдельных компонентов препарата и не свидетельствуют о появлении новых токсических эффектов или о наличии синергической токсичности.

Олмесартана медоксомил (действующее вещество Севикара)

В исследованиях хронической токсичности на крысах и собаках эффекты олмесартана медоксомила были схожи со следующими другими антагонистами рецепторов AT 1 и ингибиторов АПФ: повышение уровня мочевины (BUN) и креатинина в крови, снижение массы сердца, снижение эритроцитарных параметров (концентрация эритроцитов и гемоглобина, гематокрит), гистологические признаки поражения почек (регенеративные поражения почечного эпителия, утолщение базальной мембраны, расширение канальцев). Эти побочные реакции, вызванные фармакологическим действием медоксомила олмесартана, наблюдались также в доклинических исследованиях с другими антагонистами рецептора AT 1 и ингибиторами АПФ и могут быть уменьшены путем перорального приема натрия хлорида. У обоих видов животных наблюдалась повышенная активность ренина в плазме крови и гипертрофия/гиперплазия юкстагломерулярных клеток почек. Эти изменения, которые являются типичным эффектом ингибиторов АПФ и других антагонистов рецептора AT 1 , вероятно, не имеют клинической значимости.

Подобно другим антагонистам рецептора AT 1 , медоксомил олмесартана увеличивает частоту хромосомных разрывов в культуре клеток in vitro. Однако подобные эффекты были воспроизведены в нескольких исследованиях in vivo, где медоксомил олмесартана применяли в очень высоких пероральных дозах, вплоть до 2000 мг/кг. В целом данные всестороннего исследования на генотоксичность говорят о том, что генотоксическое действие олмесартана при клиническом применении маловероятно.

В рамках 2-летнего исследования на крысах или 6-месячного исследования канцерогенности на трансгенных мышах не было обнаружено канцерогенных свойств олмесартана медоксомила.

В исследованиях токсичности относительно репродуктивных органов у крыс олмесартана медоксомил не влиял на фертильность и не оказывал тератогенного действия. Как и в случае применения других антагонистов рецепторов ангиотензина II, после экспозиции олмесартана медоксомила выживаемость потомства была снижена, а у самок, получавших препарат на поздних сроках беременности и во время лактации, отмечалась дилатация почечных лоханок. Как и другие гипотензивные препараты, олмесартана медоксомил был более токсичен для беременных кроликов, чем для беременных крыс, однако не оказывал при этом фетотоксического действия.

Амлодипин (действующее вещество Севикара)

Репродуктивная токсичность

Исследования репродуктивной функции на крысах и мышах выявили задержку наступления родов, увеличение времени схваток и уменьшение выживаемости потомства при приеме доз, примерно в 50 раз больше, чем максимальная рекомендованная доза для человека, основанная на расчете на 1 кг массы тела (мг/кг).

Нарушение фертильности

Воздействие на фертильность у крыс, получавших амлодипин (самцы в течение 64 дней, самки за 14 дней до спаривания) в дозах до 10 мг/кг/сут (в 8 раз* превышает максимальную рекомендованную дозу для человека, составляющую 10 мг в пересчете на мг/м2), обнаружено не было. В ходе другого исследования, в котором самцы крыс получали амлодипина бесилат в течение 30 дней в дозах, сравнимых с дозой для человека в пересчете на мг/м2, было отмечено снижение концентраций фолликулостимулирующего гормона и тестостерона в плазме крови, а также снижение плотности спермы. сперматид и клеток Сертоли.

Канцерогенез, мутагенез

Исследования на крысах и мышах, получавших лечение амлодипином с пищей в течение 2 лет, в концентрациях, рассчитанных для воспроизведения доз 0,5, 1,25 и 2,5 мг/кг/сут, не выявили признаков канцерогении. Самая высокая доза (для мышей эквивалентна максимальной рекомендуемой дозе 10 мг в пересчете на мг/м2, а для крыс — в 2 раза выше максимальной рекомендуемой дозы) была близка к максимальной переносимой дозе для мышей, но не для крыс.

Исследования мутагенности не выявили связанных с препаратом эффектов на уровне генов или хромосом.

*Если масса тела пациента равна 50 кг.