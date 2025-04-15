Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
743,70
Экономия при брони: -33,27 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
713,43
Экономия при брони: -42,80 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
715,00
Экономия при брони: -68,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,00
Экономия при брони: -55,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,00
Экономия при брони: -55,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
770,60
Экономия при брони: -24,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
699,14
Экономия при брони: -40,45 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
468,91
Экономия при брони: -43,91 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
769,90
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
675,30
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
675,30
Экономия при брони: -28,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
743,82
Экономия при брони: -47,32 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
803,12
Экономия при брони: -87,57 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
337,65
Экономия при брони: -14,45 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,00
Экономия при брони: -55,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
753,41
Экономия при брони: -42,98 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
797,58
Экономия при брони: -41,72 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva