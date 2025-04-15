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Севикар (Sevicar)

Севикар (Sevicar)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 129 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
743,70
Экономия при брони: -33,27 грн
710,43 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
713,43
Экономия при брони: -42,80 грн
670,63 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
715,00
Экономия при брони: -68,60 грн
646,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,00
Экономия при брони: -55,60 грн
646,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,00
Экономия при брони: -55,60 грн
646,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
770,60
Экономия при брони: -24,50 грн
746,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
699,14
Экономия при брони: -40,45 грн
658,69 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
468,91
Экономия при брони: -43,91 грн
425,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
769,90
Экономия при брони: -23,80 грн
746,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
675,30
Экономия при брони: -28,90 грн
646,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
675,30
Экономия при брони: -28,90 грн
646,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
743,82
Экономия при брони: -47,32 грн
696,50 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
803,12
Экономия при брони: -87,57 грн
715,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
337,65
Экономия при брони: -14,45 грн
323,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,00
Экономия при брони: -55,60 грн
646,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
604,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
753,41
Экономия при брони: -42,98 грн
710,43 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
797,58
Экономия при брони: -41,72 грн
755,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
639,50 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
810,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,00 грн
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