Одесса (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
717,94
Экономия при брони: -47,31 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
819,99
Экономия при брони: -65,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
719,76
Экономия при брони: -49,13 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
948,30
Экономия при брони: -98,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
663,00 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
712,62
Экономия при брони: -41,99 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
799,12
Экономия при брони: -45,17 грн