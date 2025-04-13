Киев (адрес не указан)
Доступно в 368 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
854,48
Экономия при брони: -129,87 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
708,22
Экономия при брони: -31,62 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
400,88
Экономия при брони: -16,86 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
1018,00
Экономия при брони: -235,46 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
711,88
Экономия при брони: -41,25 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
858,54
Экономия при брони: -45,68 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
706,41
Экономия при брони: -33,99 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
928,23
Экономия при брони: -57,98 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
702,23
Экономия при брони: -25,83 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
870,80
Экономия при брони: -132,31 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
724,43
Экономия при брони: -27,93 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
796,67
Экономия при брони: -28,76 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
839,40
Экономия при брони: -39,06 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
872,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
803,83
Экономия при брони: -49,32 грн