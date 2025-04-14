Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
761,34
Экономия при брони: -50,91 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
755,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг + 5 мг блистер №28
Zentiva
701,90 грн
Севикар таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг + 10 мг блистер №28
Zentiva
823,69
Экономия при брони: -55,49 грн