Аллохол — препарат, который отпускается в наших аптеках уже более 50 лет. Несмотря на огромнейший выбор лекарственных средств в аптеках за эти годы, препарат остается популярным. Конечно, огромную роль в этом играют цена и тот факт, что он относится к препаратам безрецептурного отпуска. И все же давайте разберемся, почему он так популярен и стоит ли относиться даже к таким традиционным и проверенным лекарственным средствам без должной осторожности.

Аллохол представляет собой желчегонный препарат, относящийся к холеретикам, то есть усиливающим выделение желчи. Бывают также холекинетики — средства, повышающие сократимость желчного пузыря, и холеспазмолитики, то есть средства, которые расслабляют желчные пути при спазме. Эти группы препаратов объединяет тот факт, что они стимулируют желчевыделение. Кроме того, Аллохол оказывает мягкое противовоспалительное и противомикробное действие (Харкевич Д.А., 2006). Давайте посмотрим, чем обусловлены эти эффекты.

Рассмотрим состав препарата



Природа — это неиссякаемый источник натуральных средств для нашего здоровья. Так, крапива двудомная (а именно ее листья), один из компонентов Аллохола, давно используется в народной медицине. Издавна крапива известна как средство, назначаемое при кровотечениях. Она применялась как общеукрепляющее, придающее бодрость растение (Соколов С.Я., 1993).

Считается она полезной и при атеросклерозе. Отдельно следует отметить использование крапивы при холецистите, болезнях пищеварительного тракта. Для крапивы характерны противовоспалительные свойства. Она способствует восстановлению слизистой оболочки у пациентов с вышеупомянутыми заболеваниями. Выступает прокинетиком не только для желчного пузыря, но и для кишечника. Хлорофилл, большое количество которого содержится в листьях этого растения, полезен при анемии. Крапива — это растение, которое оказывает мягкое желчегонное действие. Крапиву не стоит принимать беременным, особенно на поздних сроках, из-за ее отрицательного влияния на тонус матки. Опасна крапива и при повышенной свертываемости крови. При кровотечениях следует использовать это растение с осторожностью, это обусловлено тем, что, не зная причины болезни, можно упустить драгоценное время и это приведет к необратимым последствиям. Крапиву используют в народной медицине при нарушениях менструального цикла (увеличение объема кровопотери), маточных кровотечениях. В послеродовой период под влиянием крапивы усиливается сокращение матки, тонус и амплитуда повышаются. Ранее это растение входило в фармакопеи разных стран, в том числе и стран Европы, и очень широко применялось в терапии некоторых заболеваний.

Поговорим о чесноке. В состав препарата Аллохол входит чеснок (а именно его экстракт).

Его луковица содержит немного эфирного масла, которое придает ему своеобразный запах и вызывает слезотечение. Главной составляющей эфирного масла является диаллилдисульфид. Чеснок содержит также фитонциды и бактерицидные вещества, в состав чеснока входят тиоциановая кислота, полисахариды, йод, тиамин, аскорбиновая кислота. Считается, что он оказывает противоглистное и противосклеротическое действие, принимает участие в дезинфекции кишечника, в народной медицине он применяется при диарее, дизентерии. Также его считают средством против рака, способным препятствовать вредному воздействию ядов на организм. Чеснок прикладывают к местам укусов ос, пчел и других насекомых. Благоприятное действие чеснока неоспоримо.

Чеснок также усиливает моторику ЖКТ, стимулирует секрецию желчи и других пищеварительных соков.

В народной медицине чеснок часто употребляется при простудных заболеваниях, так как он способен разжижать мокроту и облегчать ее отхождение.

Известно, что чеснок стимулирует деятельность сердца и даже расширяет коронарные сосуды.

Чеснок (препараты, в состав которых он входит) в фитотерапии назначают для подавления процессов гниения в кишечнике. Интересно, что аллицин (вещество, обладающее бактерицидными свойствами, образуется при механическом разрушении клеток чеснока) способен замедлять рост бактерий уже в разведении 1:125 000, что позволяет говорить о нем как о противомикробном веществе. Как бактерицидное и уменьшающее выраженность воспалительных явлений средство он применяется при болезнях полости рта и зубов. Существует много рецептов народной медицины по применению чеснока. Однако необходимо помнить и о тех случаях, когда его не стоит применять для лечения тех или иных заболеваний.

Чеснок нельзя использовать больным с язвой желудка. Он может вызвать обострение гастрита. Чеснок не стоит применять лицам, находящимся на сахароснижающей терапии или применяющим антикоагулянты. Сок чеснока при наружном использовании, прикладывании на пораженный участок может вызвать раздражение и мацерацию.

Третьим компонентом Аллохола является желчь сухая (таурохолевая, дезоксихолевая желчные кислоты). Она содержит желчные кислоты, которые способствуют эмульгации жиров и помогают всасыванию их и витаминов (жирорастворимых) в просвете кишечника. Этот компонент препарата увеличивает количество выделяемой желчи за счет увеличения именно ее продукции гепатоцитами печени. Содержащаяся в Аллохоле желчь повышает содержание в вырабатываемой организмом желчи холатов, а значит, снижается вероятность выпадения холестеринового осадка.

В состав препарата входит уголь активированный, он уже много лет известен как сорбент, обладающий мягкими адсорбирующими свойствами и связывающий токсины. К тому же он уменьшает вздутие кишечника. Сорбенты — их еще называют антидотами местного действия — призваны адсорбировать вредные или ядовитые вещества и таким образом не давать им всасываться в ЖКТ. Но его назначают не только при разнообразных отравлениях, но и при диспептических явлениях или вздутии живота (метеоризме). Ранее его применяли даже при повышенной кислотности.

Аллохол согласно АТС-классификации относится к препаратам, применяемым при билиарной патологии. Он относится к холеретикам, то есть средствам, повышающим выработку желчи, увеличивающим ее отделение (Мостовий Ю.М., 2006) За счет чего он оказывает желчегонное действие? Препараты этой группы также называются истинными желчегонными (Окороков А.Н, 2005). Он улучшает желчесекреторную способность гепатоцитов (клеток печени). Этот препарат способен улучшить секрецию желчи, уменьшить воспаление желчевыводящих путей и даже снизить вероятность формирования в желчном пузыре осадка с формированием камней холестериновой природы.

Повышение поступления желчи в кишечник пациента приводит к улучшению его сократительной двигательной функции и большему выделению пищеварительных соков. Исходя из этого, также улучшаются переваривание и усвоение жиров, процесс переваривания пищи. Препарат препятствует процессу брожения в просвете кишечника, уменьшает его вздутие. Благодаря повышению тока секрета по желчевыводящим путям Аллохол и другие препараты группы истинных желчегонных предупреждают возникновение восходящей инфекции и распространение воспалительных явлений. Действующие вещества Аллохола подобраны таким образом, что их терапевтические эффекты взаимоусиливаются и взаимодополняют друг друга.

Чем руководствуется лечащий врач, выбирая, какое именно желчегонное следует назначить конкретному больному в конкретной ситуации? Ведь даже если вам назначали это лекарственное средство однажды, в следующий раз оно может не помочь и даже навредить. Первым фактором, безусловно, является фаза заболевания — обострение или ремиссия. Также применяя желчегонное при, допустим, холецистите, необходимо обратить внимание на сопутствующие заболевания, например гипотоническую или гипертоническую дискинезию. В начале обострения хронического холецистита могут быть назначены устраняющие спазм желчегонные средства, после его купирования — желчегонные препараты, которые имеют в своем спектре действия противомикробный или противовоспалительный эффект. Иногда препараты могут назначаться сочетанно, а не последовательно. Ближе к окончанию курса лечения могут назначаться другие лекарственные средства, а при снижении тонуса желчных путей выбор будет остановлен на холецистокинетиках.

Фармакокинетика



Процесс всасывания действующих веществ препарата Аллохол происходит в кишечнике, затем он частично реабсорбируется. Выведение происходит с каловыми массами.

Показания

Среди патологических состояний, при которых может понадобится включение в схему лечения Аллохола, следует упомянуть следующие. Это хронический холецистит. Различной выраженности дискинезии желчевыводящих путей без спазма сфинктера Одди. Также Аллохол может применяться у пациентов с удаленным желчным пузырем для терапии развивающихся после операции нарушений стула и плохого переваривания пищи. В терапии запоров, связанных со снижением кишечного тонуса и холестерозом желчного пузыря (ХЖП), когда в его стенке происходит накопление холестерина и других липидов.

Аллохол не применять:

• если есть гиперчувствительность к любому из компонентов препарата (даже если реакция такого рода возникала когда-то давно, препарат, который ее вызвал не следует назначать);

• гепатит любой этиологии;

• желчнокаменная болезнь (ЖКБ);

• механическая или подпеченочная желтуха;

• в случае когда спазмирован сфинктер Одди, при этом нарушается эвакуация желчи, а увеличение ее количества приводит к усилению болевых ощущений и другим неприятным последствиям;

• при остром панкреатите;

• во время обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (следует помнить, что действующие вещества Аллохола обусловливают повышение секреции пищеварительных желез);

• при острых энтероколитах.

Сочетанное назначение с другими препаратами

Сочетанное применение с другими препаратами группы холеретиков обусловливает синергичный эффект и действие самого Аллохола усиливается. Сочетанное применение препарата со слабительными лекарственными средствами — устраняет запор (констипация). При сочетанном применении Аллохола и жирорастворимых витаминов происходит лучшее их (витаминов) всасывание в организме человека. Также повышается эффект антибактериальных средств при назначении их сочетанно для терапии патологии, возникшей в желчных путях или печени (микробной природы). Аллохол не применять с препаратами, в состав которых входит алюминий, и с сорбентами, так как они снижают его всасывание.

Предосторожности



В период беременности или кормления грудью Аллохол может быть назначен только врачом в том случае, если возможная польза для матери перевешивает потенциальный риск для ребенка/плода. Аллохол с осторожностью назначается при мочекаменной болезни (камни в мочевом пузыре, почках). В то же время препарат можно принимать водителям автомобилей, лицам, управляющим различными механизмами. Он не вызывает заторможенности реакций.

Способ применения. Дозы



Взрослым Аллохол обычно назначается по 1–2 таблетки 3–4 раза в сутки после еды; курс лечения составляет 1 мес. Если основные симптомы болезни были устранены, стоит рекомендовать прием лекарственного средства в низшей дозе на протяжении 1–2 мес, а именно по 1 таблетке 2–3 раза в сутки после приема пищи. Однако также может быть сразу назначен курс лечения сроком 2 мес (Окороков А.Н., 2005). Курс лечения можно повторять несколько раз в год, сделав перерыв между ними 3 мес.

Передозировка

При применении в высоких дозах, назначенных врачом, в течение длительного периода возможны явления дискомфорта в животе, тошнота, диарея, кожный зуд. При проведении лабораторных анализов может быть выявлено повышение АлАТ и АсАТ. Действия в этих случаях: прием препарата прекратить; принять сорбент.

Побочные реакции



Могут развиваться аллергические реакции, особенно у склонных к ним людей.

Итак, Аллохол занимает свою нишу в комплексном лечении болезней желчевыводящих путей, также является относительно недорогим препаратом (количество денежных средств, затраченных на курс лечения). Стоит еще раз отметить, что Аллохол относится к безрецептурным препаратам, однако необходимо помнить, что самолечение недопустимо и всегда следует обращаться к врачу.

