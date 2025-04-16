Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,84
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,98
Экономия при брони: -8,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,89
Экономия при брони: -10,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,51
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,20
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,00
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,57
Экономия при брони: -8,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 31 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,55
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,77
Экономия при брони: -7,72 грн