Киев
Аллохол (Allocholum)

Аллохол (Allocholum)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 238 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
168,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Экономия при брони: -0,90 грн
168,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Экономия при брони: -0,90 грн
168,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Экономия при брони: -0,80 грн
168,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Экономия при брони: -0,80 грн
168,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Экономия при брони: -0,80 грн
168,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,98 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
159,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Экономия при брони: -0,90 грн
168,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,50 грн
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