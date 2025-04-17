Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,53
Экономия при брони: -9,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,14
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,02
Экономия при брони: -10,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,37
Экономия при брони: -11,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
175,26
Экономия при брони: -8,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
163,33
Экономия при брони: -8,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,57
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,44
Экономия при брони: -19,45 грн