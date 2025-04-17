Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
156,10
Экономия при брони: -4,68 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,39
Экономия при брони: -12,17 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
178,08
Экономия при брони: -23,32 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,06
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,20
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,69
Экономия при брони: -7,94 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,15
Экономия при брони: -11,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аллохол таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер в пачке №50
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"