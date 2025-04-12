Предупреждение

Нежелательные эффекты можно минимизировать, применяя самую низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода времени, необходимого для устранения симптомов (см. раздел «Способ применения и дозы»; риски развития нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы см. ниже).

Не следует применять кетопрофен одновременно с НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2.

Маскировка симптомов основных инфекций

Лекарственное средство может замаскировать симптомы инфекционного заболевания, что может привести к задержке начала лечения и тем осложнить течение заболевания. Это наблюдалось при бактериальной внегоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. При применении данного лекарственного средства при повышенной температуре тела или для уменьшения выраженности боли при инфекции рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или усиливаются.

Известны случаи желудочно-кишечного кровотечения, язвы и перфорации, в том числе летальные, возникающие на любом этапе лечения НПВП, независимо от наличия предупредительных симптомов или наличия тяжелых нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта в анамнезе.

Результаты отдельных эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что применение кетопрофена одновременно с некоторыми другими НПВП, особенно в высоких дозах, сопровождается определенным повышением риска развития серьезной желудочно-кишечной токсичности (см. раздел «Противопоказания»).

Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, получающим одновременно лекарственные средства, повышающие риск развития язв или перфораций, в частности кортикостероиды для перорального применения или антикоагулянты, такие как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) или антитромбоцитарные препараты, такие как аспирин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Риск желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации повышается при увеличении доз НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она осложнена кровотечением или перфорацией, и у пациентов пожилого возраста. Эти пациенты должны начинать лечение с минимальных доз. Для таких пациентов, а также пациентов, требующих сопутствующего применения низких доз ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, увеличивающих риск развития нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, может потребоваться назначение врачом комбинированной терапии гастропротекторными средствами (например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы). (см. ниже раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Пациент с желудочно-кишечными расстройствами в анамнезе, прежде всего пациенты пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных симптомах со стороны желудочно-кишечного тракта (особенно о желудочно-кишечном кровотечении) в начале лечения.

У пациентов пожилого возраста наблюдается повышенная частота развития побочных реакций при лечении НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.

Пациенты с желудочно-кишечными заболеваниями, в том числе в анамнезе, нуждаются в внимательном контроле на предмет возникновения нарушений пищеварения, особенно желудочно-кишечных кровотечений.

В случае развития желудочно-кишечных кровотечений или язв у пациентов, принимающих кетопрофен, лечение следует прекратить.

НПВП следует применять осторожно пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку такое состояние может обостриться (см. раздел «Побочные реакции»).

Очень редко на фоне приема НПВП могут возникать тяжелые кожные реакции, иногда даже летальные, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. раздел «Побочные реакции»). Самый высокий риск появления таких реакций наблюдается на ранних этапах терапии, в основном в течение первого месяца лечения. Применение кетопрофена следует прекратить при первых признаках кожной сыпи, патологических изменений слизистых оболочек или при любых других признаках гиперчувствительности.

Данные клинических и эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что применение некоторых НПВП (особенно в высоких дозах и длительное время) связано с повышенным риском артериальных тромботических осложнений (например инфаркта миокарда или инсульта). Данных для исключения такого риска при применении кетопрофена недостаточно.

Сообщалось о повышении риска фибрилляции предсердия, ассоциированной с применением НПВП.

Возможно возникновение гиперкалиемии, прежде всего на фоне сахарного диабета, почечной недостаточности и/или одновременного лечения препаратами, вызывающими гиперкалиемию (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий). В таком случае уровень калия следует мониторировать.

Дети

У некоторых детей, принимавших кетопрофена лизиновую соль, отмечались желудочно-кишечные кровотечения, которые иногда имели тяжелое течение и язвы (см. «Побочные реакции»). Таким образом, лекарственное средство следует применять под наблюдением врача. В каждом конкретном случае врач должен оценить применяемый режим лечения.

Лекарственное средство не требует внесения изменений в низкокалорийные или контролируемые диеты, его могут принимать даже больные сахарным диабетом. Не содержит глютена, следовательно, не противопоказан больным целиакией. Не содержит аспартама, поэтому его можно принимать больным фенилкетонурией.

Меры предосторожности

Пациентам с нарушенной функцией почек применять кетопрофен следует особенно осторожно, учитывая, что выведение препарата происходит преимущественно почками.

В начале лечения следует контролировать функцию почек у пациентов с сердечной недостаточностью, циррозом печени и нефрозом, пациентов, применяющих диуретики, пациентов с хроническим нарушением функции почек, особенно если пациент пожилого возраста. У этих пациентов применение кетопрофена может привести к уменьшению почечного кровотока из-за угнетения биосинтеза простагландинов и привести к почечной недостаточности.

За пациентами с артериальной гипертензией и/или с застойной сердечной недостаточностью от легкой до умеренной степени в анамнезе следует тщательно наблюдать, поскольку при терапии НПВП отмечались задержка жидкости и отек.

При наличии инфекционных заболеваний следует иметь в виду, что противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие кетопрофена может маскировать такие обычные симптомы прогрессирования инфекции, как повышенная температура тела.

Необходима также осторожность при применении пациентам, проходящим лечение диуретиками или гиповолемическими средствами, поскольку повышается риск нефротоксичности.

Как и другие НПВП, это лекарственное средство может поднимать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови.

Как и другие ингибиторы синтеза простагландина, кетопрофен может негативно влиять на почечную систему, что может привести к гломерулонефриту, некротическому папиллиту, нефротическому синдрому и острой почечной недостаточности.

У пациентов с ухудшением функциональных проб печени или с заболеваниями печени в анамнезе следует периодически контролировать уровни трансаминаз, особенно во время продолжительной терапии.

Как и другие НПВП, препарат может вызвать незначительное преходящее увеличение некоторых печеночных показателей, а также значительное увеличение уровня глутамат-оксалоацетат-трансаминазы и глутамат-пируват-трансаминазы. При значительном увеличении этих параметров лечение следует прекратить.

Известно о редких случаях желтухи и гепатита после приема кетопрофена.

Во время длительного лечения следует проводить анализы функции печени и почек и клинический анализ крови.

Пожилые пациенты более подвержены снижению почечной, сердечно-сосудистой и печеночной функций.

Прием НПВП может нарушать женскую фертильность (см. раздел «Применение в период беременности или кормление грудью»).

У пациентов с астмой в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипозом носа риск аллергии на аспирин и/или НПВП повышен. Применение этого лекарственного средства может вызвать приступы астмы или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на аспирин или НПВП (см. раздел «Противопоказания»). В результате вызванного лекарственным средством нарушения метаболизма арахидоновой кислоты у астматиков и подверженных лиц могут возникать бронхоспазм, шок и другие аллергические реакции.

Пациентам с неконтролируемой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, диагностированной ишемической болезнью сердца, заболеванием периферических артериальных сосудов и/или цереброваскулярным заболеванием терапию кетопрофеном следует проводить только после тщательного анализа. Подобный анализ необходим до начала длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (таких как артериальная гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).

При нарушениях зрения, а именно при размытости зрения лечение следует прекратить.

Это лекарственное средство следует применять с осторожностью пациентам с аллергическими реакциями или аллергией в анамнезе, а также пациентам с нарушением гемопоэза (кроветворения), с системной красной волчанкой или смешанным поражением соединительной ткани.

Препарат содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на саше, т.е. считается, что не содержит натрия.