Кетонал рапид (Ketonal rapid)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
221,05
Экономия при брони: -7,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
196,92
Экономия при брони: -8,93 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -59,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн