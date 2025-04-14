Кетонал рапид (Ketonal rapid)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
110,35
Экономия при брони: -29,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
179,18
Экономия при брони: -43,73 грн