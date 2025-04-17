Кетонал рапид (Ketonal rapid)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
190,38
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
104,80
Экономия при брони: -5,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
196,50
Экономия при брони: -21,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,10
Экономия при брони: -48,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,10
Экономия при брони: -48,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
187,00
Экономия при брони: -9,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,40
Экономия при брони: -55,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
148,34
Экономия при брони: -37,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Антонова, 29
2.6 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,10
Экономия при брони: -48,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
74,21
Экономия при брони: -18,50 грн