Кетонал рапид (Ketonal rapid)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
197,25
Экономия при брони: -46,31 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,10
Экономия при брони: -50,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,10
Экономия при брони: -50,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
129,54
Экономия при брони: -33,58 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн