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Кетонал рапид (Ketonal rapid)

Кетонал рапид (Ketonal rapid)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 132 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
164,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
164,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
176,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
197,25
Экономия при брони: -46,31 грн
150,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
183,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,10
Экономия при брони: -50,50 грн
164,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,10
Экономия при брони: -50,50 грн
164,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
164,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
164,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
164,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
129,54
Экономия при брони: -33,58 грн
95,96 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
176,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
207,22 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
222,20
Экономия при брони: -57,60 грн
164,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Кетонал® Рапид гранулы для орального раствора 80 мг саше 2 г №12
Sandoz
215,20 грн
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