Перед началом терапии следует определить наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности к цефалоспоринам, пенициллинам или другим аллергенам.

Существует возможность перекрестных аллергических реакций между пенициллинами и цефалоспоринами (5˗10%). Сообщалось о тяжелых реакциях гиперчувствительности (включая анафилакси.) на оба препарата.

Цефалексин следует с осторожностью применять пациентам со склонностью к аллергическим заболеваниям (сенная лихорадка, аллергический диатез) и/или с бронхиальной астмой.

Длительное применение цефалексина может привести к дисбактериозу и суперинфекции (кандидамикоз).

При возникновении вторичной инфекции следует принять меры предосторожности.

Во время лечения следует регулярно контролировать клеточный состав периферической крови, функции печени и почек.

Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек цефалексин следует назначать с осторожностью. Рекомендуется регулярно контролировать почечные функции и корректировать дозу.

При применении практически всех антибактериальных препаратов широкого спектра действия, включая макролиды, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, возможно развитие псевдомембранозного колита от легкой степени до такого, что представляет угрозу жизни. Поэтому при возникновении диареи после применения антимикробных средств важно убедиться, что она не связана с этой патологией.

При возникновении тяжелой диареи, характерной для псевдомембранозного колита, рекомендуется прекратить применение препарата и принять соответствующие меры. Применение средств, угнетающих перистальтику, противопоказано.

Лечение цефалоспоринами (в том числе цефалексином) может ассоциироваться со снижением протромбиновой активности, поэтому у пациентов с нарушением синтеза или недостаточностью витамина К (например у пациентов с хроническими заболеваниями печени, почек, муковисцидозом, пациентов пожилого возраста, пациентов, которые недоедают, пациентов, которые прошли длительную антибиотикотерапию), пациентов после длительной терапии антикоагулянтами, предшествовавшей назначению цефалексину, следует контролировать протромбиновое время и при необходимости назначать им витамин К.

Препарат содержит сахарозу, поэтому если у Вас установлена ​​непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Сообщалось о положительном результате при проведении прямой пробы Кумбса при лечении цефалоспориновыми антибиотиками. Положительный результат теста Кумбса также может наблюдаться у новорожденных, матери которых принимали цефалексин в период беременности.

При определении уровня глюкозы в моче при применении лекарственного средства следует использовать глюкозооксидазную пробу, поскольку другие методы (пробы Фелинга или Бенедикта) могут давать ложноположительные результаты.

Цефалоспорины могут влиять на результаты исследований мочи на наличие кетоновых тел.