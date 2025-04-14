Киев
Цефалексин (Cefalexin)

Цефалексин (Cefalexin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 120 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
128,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
90,90 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
119,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
105,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
90,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
119,10
Экономия при брони: -13,50 грн
105,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
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