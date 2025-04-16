Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
140,85
Экономия при брони: -7,87 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
139,44
Экономия при брони: -7,74 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
132,93
Экономия при брони: -9,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
138,93
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
129,46
Экономия при брони: -6,15 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
132,17
Экономия при брони: -10,17 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
138,96
Экономия при брони: -6,83 грн
Аптеки медицинской академии
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
В городах рядом
Подорожник
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Бажаемо здоровья
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
51.6 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн