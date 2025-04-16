Киев
Цефалексин (Cefalexin)

Цефалексин (Cefalexin)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
133,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
123,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
140,85
Экономия при брони: -7,87 грн
132,98 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
128,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
135,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
115,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
139,44
Экономия при брони: -7,74 грн
131,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
132,93
Экономия при брони: -9,08 грн
123,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
8.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
138,93
Экономия при брони: -7,23 грн
131,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
129,46
Экономия при брони: -6,15 грн
123,31 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
20.2 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
132,17
Экономия при брони: -10,17 грн
122,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
138,96
Экономия при брони: -6,83 грн
132,13 грн
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 18:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Долинская, ул. Соборности Украины, 9
51.6 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
127,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн
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