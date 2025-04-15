Днепр (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Днепр
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
135,04
Экономия при брони: -8,41 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
120,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
119,10
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
119,10
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
5.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
8.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
116,40
Экономия при брони: -6,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 23-А
8.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
119,10
Экономия при брони: -8,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
9.7 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
10.5 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
119,10
Экономия при брони: -8,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
13.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
27.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Гетманская, 19
28.9 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
120,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
32.8 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
120,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
64.1 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Цефалексин гранулы для приготовления суспензии 250 мг/5 мл флакон 40 г №1
Hemofarm
137,30 грн