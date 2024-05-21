Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессовВитекс (Vitex) Витекс (Vitex) (426569) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 189,59 грн Без рецепта 90 шт, 500 мг от 189,59 грн В наличии в 327 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Голден-Фарм Форма выпуска Капсулы Дозировка 500 мг Количество штук в упаковке 90 шт. Диетические добавки 12.3. Диетические добавки для снижения риска функциональных нарушений женских циклических процессов