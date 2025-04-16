Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
315,70
Экономия при брони: -43,06 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
300,22
Экономия при брони: -38,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
296,52
Экономия при брони: -31,84 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
313,42
Экономия при брони: -40,78 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн