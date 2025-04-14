Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
1.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
2.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
2.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
2.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
2.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм