Киев (адрес не указан)
Доступно в 356 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
314,50
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
301,78
Экономия при брони: -50,45 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
265,98
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
296,47
Экономия при брони: -41,95 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
309,59
Экономия при брони: -24,68 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
294,25
Экономия при брони: -40,28 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
300,78
Экономия при брони: -46,81 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
296,90
Экономия при брони: -8,91 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
293,43
Экономия при брони: -42,27 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн