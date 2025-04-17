Винница (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
302,26
Экономия при брони: -51,11 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
300,22
Экономия при брони: -49,07 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
295,27
Экономия при брони: -40,68 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
315,73
Экономия при брони: -52,09 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
293,88
Экономия при брони: -42,64 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
294,62
Экономия при брони: -43,38 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Vitex капсулы 500 мг №90
Голден-Фарм
287,40 грн