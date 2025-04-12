Ритоссе плющ (Ritosse ivy)
Ритоссе плющ инструкция по применению
Состав
действующее вещество: hederae helicis folium;
1 мл сиропа содержит 7 мг плюща обычного листьев экстракта сухого (Extr. Hederae helicis e folium spir. sicc. ((4–8): 1), (экстрагент: этанол 30%);
вспомогательные вещества: калия сорбат; лимонная кислота моногидрат; сорбитол жидкий, который не кристаллизуется; ксантановая камедь; вода очищенная; 1 мл сиропа содержит 550 мг сахарозаменяющего вещества сорбита, что соответствует 0,04 хлебной единицы.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: светло-коричневая, слегка мутная, вязкая жидкость со специфическим запахом. Допускается наличие осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код ATС R05C A12.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство растительного происхождения содержит гликозидные сапонины, обусловливающие противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие. Снижает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.
Хронические воспалительные заболевания бронхов — симптоматическое лечение.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к активному веществу, растениям семейства Аралиевых или к любому другому компоненту лекарственного средства. Непереносимость фруктозы.
Особенности применения
Дети в возрасте младше 2 лет должны принимать Ритоссе® Плющ, сироп, только под тщательным наблюдением врача в условиях стационара.
Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте младше 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением. Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.
Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, например кодеином или декстрометорфаном, без консультации с врачом.
С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.
Важная информация о вспомогательных веществах
Это лекарственное средство содержит соединения калия. Следует быть осторожным при применении пациентам с пониженной функцией почек или соблюдающим низкокалиевую диету.
Сироп Ритоссе® Плющ содержит сорбит. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Ритоссе® Плющ, сироп, применять внутрь, отмеряя дозу с помощью прилагаемой мерной ложки. Детям в возрасте 1 — 6 лет — по 2,5 мл 2 раза в сутки, детям в возрасте 6 — 12 лет — по 5 мл 2 раза в сутки, взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 5 мл 3 раза в сутки (утром , днем и вечером).
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. В несложных случаях продолжительность лечения составляет 1 нед. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуют продолжать терапию еще через 2–3 дня после улучшения состояния пациента.
Перед каждым применением нужно тщательно взбалтывать сироп!
Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу для дальнейшего лечения.
Дети
Ритоссе® Плющ, сироп, применяют детям в возрасте старше 1 года. Детям младше 2 лет применяют лекарственное средство под тщательным наблюдением врача в условиях стационара.
Побочные реакции
Очень редко (менее 1 случая на 10000) может проявляться слабительный эффект (в связи с содержанием сорбита), а также аллергические реакции: одышка, отек слизистых оболочек, сыпь на коже, крапивница, зуд.
У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
После вскрытия флакона препарат можно применять в течение 3 месяцев.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
В процессе хранения возможно легкое помутнение и незначительное изменение вкуса сиропа, что не влияет на терапевтические свойства лекарственного средства.
Упаковка
По 100 мл во флаконе, по 1 флакону с мерной ложкой в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».