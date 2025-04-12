Дети в возрасте младше 2 лет должны принимать Ритоссе® Плющ, сироп, только под тщательным наблюдением врача в условиях стационара.

Длительный или рецидивирующий кашель у детей в возрасте младше 4 лет требует медицинского диагностирования перед лечением. Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами, например кодеином или декстрометорфаном, без консультации с врачом.

С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Важная информация о вспомогательных веществах

Это лекарственное средство содержит соединения калия. Следует быть осторожным при применении пациентам с пониженной функцией почек или соблюдающим низкокалиевую диету.

Сироп Ритоссе® Плющ содержит сорбит. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.