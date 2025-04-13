Ритоссе плющ (Ritosse ivy)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 503 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
227,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
212,70
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
227,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
227,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
227,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
231,95
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
227,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
212,70
Экономия при брони: -24,75 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница