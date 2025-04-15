Ритоссе плющ (Ritosse ivy)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
238,75
Экономия при брони: -26,53 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
228,64
Экономия при брони: -40,84 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
181,65
Экономия при брони: -33,35 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
190,30
Экономия при брони: -8,25 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
204,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
221,49
Экономия при брони: -38,76 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн