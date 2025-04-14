Киев
Ритоссе плющ (Ritosse ivy)

Ритоссе плющ (Ritosse ivy)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 156 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
228,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
153,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
227,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
227,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
206,77
Экономия при брони: -12,38 грн
194,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
244,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
146,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
249,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
189,32 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
217,11
Экономия при брони: -20,32 грн
196,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 68/114
2.5 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
242,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ритоссе Плющ сироп 7 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарница
265,40
Экономия при брони: -17,29 грн
248,11 грн
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