Метипред таблетки (Metypred tablets)
Метипред таблетки инструкция по применению
Состав
Метилпреднизолон - 4 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Эффект метилпреднизолона, как и других ГКС, реализуется через взаимодействие со стероидными рецепторами в цитоплазме. Стероидрецепторный комплекс транспортируется в ядро клетки, соединяется с ДНК и изменяет транскрипцию генов для большинства белков. ГКС угнетают синтез многочисленных белков, различных ферментов, вызывающих деструкцию суставов (при ревматоидном артрите), а также цитокинов, играющих важную роль в иммунных и воспалительных реакциях. Индуцируют синтез липокортина — ключевого белка нейроэндокринного взаимодействия глюкокортикоидов, что приводит к уменьшению воспалительного и иммунного ответа.
ГКС, включая метилпреднизолон, подавляют или препятствуют развитию тканевого ответа на многие тепловые, механические, химические, инфекционные и иммунологические агенты. Таким образом, ГКС действуют симптоматически, уменьшая проявления заболевания без воздействия на причину. Метилпреднизолон — это мощный противовоспалительный стероид. Его противовоспалительный эффект гораздо сильнее, чем у преднизолона. Применение метилпреднизолона приводит к меньшей задержке натрия и жидкости в организме, чем при применении преднизолона. Противовоспалительный эффект метилпреднизолона как минимум в 4 раза превышает эффективность гидрокортизона (вычислено на основании уменьшения количества эозинофилов)
Эндокринные эффекты метилпреднизолона заключаются в подавлении секреции АКТГ, ингибировании продукции эндогенного кортизола, при длительном применении вызывают частичную атрофию коры надпочечников. Разовая доза 40 мг метилпреднизолона ингибирует секрецию кортикотропина около 36 ч. Влияют на метаболизм кальция, витамина D, углеводный, белковый и липидный обмен, поэтому у пациентов, принимающих метилпреднизолон, возможны увеличение содержания глюкозы в крови, снижение плотности костной ткани, мышечная атрофия и дислипидемия. ГКС также повышают АД, моделируют поведение и настроение. Метилпреднизолон практически не обладает минералокортикоидной активностью.
Фармакокинетика. Фармакокинетика метилпреднизолона является линейной независимо от способа применения.
Всасывание. Биодоступность перорального метилпреднизолона обычно составляет более 80%, но может снижаться до 60% в случае применения высоких доз. При пероральном применении метилпреднизолона Cmax в плазме крови достигается через 1–2 ч.
Распределение. Метилпреднизолон широко распределяется в тканях, проникает через ГЭБ и выделяется в грудное молоко. Связывание метилпреднизолона с белками плазмы крови у человека составляет около 77%.
Метаболизм. В организме человека метилпреднизолон метаболизируется в печени до неактивных метаболитов. Метаболизм в печени происходит преимущественно при участии фермента CYP 3A4.
Выведение.
Т½ метилпреднизолона составляет 1,8–5,2 ч. Мнимый объем распределения метилпреднизолона составляет около 1,4 мл/кг. Общий клиренс — 5–6 мл/мин/кг. Продолжительность противовоспалительного эффекта составляет 18–36 ч. Около 5% препарата выводится из организма с мочой.
Показания Метипред таблетки
эндокринные заболевания
Первичная и вторичная недостаточность коры надпочечников (при этом препаратами первого ряда являются гидрокортизон или кортизон, при необходимости синтетические аналоги можно применять в сочетании с минералокортикоидами; одновременное применение минералокортикоидов особенно важно для лечения детей).
Врожденная гиперплазия надпочечников.
Негнойный тиреоидит.
Гиперкальциемия при онкологических заболеваниях.
Неэндокринные заболевания
Ревматические заболевания. В качестве дополнительной терапии для кратковременного применения (для выведения больного из острого состояния или при обострении процесса) при следующих заболеваниях:
- псориатический артрит;
- ревматоидный артрит, включая ювенильный ревматоидный артрит (в отдельных случаях может потребоваться поддерживающая терапия низкими дозами);
- анкилозирующий спондилит;
- острый и подострый бурсит;
- острый неспецифический тендосиновит;
- острый подагрический артрит;
- посттравматический остеоартроз;
- синовит при остеоартрозе;
- эпикондилит.
Коллагенозы. В период обострения или в отдельных случаях в качестве поддерживающей терапии при следующих заболеваниях:
- системная красная волчанка;
- системный дерматомиозит (полимиозит);
- острый ревмокардит;
- ревматическая полимиалгия при гигантоклеточном артериите.
Кожные заболевания:
- пузырчатка;
- буллезный герпетиформный дерматит;
- тяжелая мультиформная эритема (синдром Стивенса — Джонсона);
- эксфолиативный дерматит;
- грибовидный микоз;
- тяжелый псориаз;
- тяжелый себорейный дерматит.
Аллергические состояния. Для лечения нижеперечисленных тяжелых и аллергических состояний в случае неэффективности стандартного лечения:
- сезонный или круглогодичный аллергический ринит;
- сывороточная болезнь;
- БА;
- медикаментозная аллергия;
- контактный дерматит;
- атопический дерматит.
Заболевания глаз. Тяжелые острые и хронические аллергические и воспалительные процессы с поражением глаз, такие как:
- аллергические краевые язвы роговицы;
- поражение глаз, вызванное Herpes zoster;
- воспаление переднего сегмента глаза;
- диффузный задний увеит и хориоидит;
- симпатическая офтальмия;
- аллергический конъюнктивит;
- кератит;
- хориоретинит;
- неврит зрительного нерва;
- ирит и иридоциклит.
Заболевания органов дыхания:
- симптоматический саркоидоз;
- синдром Леффлера, не поддающийся терапии другими методами;
- бериллиоз;
- фульминантный или диссеминированный легочный туберкулез (применяется в сочетании с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией);
- аспирационный пневмонит.
Гематологические заболевания:
- идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у взрослых;
- вторичная тромбоцитопения у взрослых;
- приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия;
- эритробластопения (эритроцитарная анемия);
- врожденная (эритроидная) гипопластическая анемия.
Онкологические заболевания. Как паллиативная терапия при таких заболеваниях:
- лейкозы и лимфомы у взрослых;
- острый лейкоз у детей.
Отечный синдром. Для индукции диуреза или устранения протеинурии при нефротическом синдроме без уремии, идиопатического типа или вызванной системной красной волчанкой.
Заболевания пищеварительного тракта. Для выведения больного из критического состояния при таких заболеваниях:
- язвенный колит;
- регионарный энтерит (болезнь Крона).
Заболевания нервной системы:
- рассеянный склероз в фазе обострения;
- отек мозга, вызванный опухолью мозга.
Заболевание других органов и систем:
- туберкулезный менингит с субарахноидальным блоком или при угрозе развития блока, в сочетании с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией;
- трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда.
Трансплантация органов.
Применение Метипред таблетки
начальная доза препарата Метипред для взрослых может составлять 4–48 мг метилпреднизолона в сутки, в зависимости от характера заболевания. При менее тяжелых заболеваниях обычно бывают достаточными и более низкие дозы, хотя отдельным больным могут потребоваться более высокие стартовые дозы. Высокие дозы могут применять при таких заболеваниях и состояниях, как рассеянный склероз (200 мг/сут), отек мозга (200–1000 мг/сут) и трансплантация органов (до 7 мг/кг/сут).
Если в результате терапии достигнут удовлетворительный эффект, следует подобрать больному индивидуальную поддерживающую дозу путем постепенного снижения начальной дозы через определенные промежутки времени до тех пор, пока не будет установлена самая низкая доза, которая позволит поддерживать достигнутый клинический эффект. Следует помнить, что необходим постоянный контроль режима дозирования препарата. Могут возникнуть ситуации, при которых необходимо корректировать дозу; к ним относятся изменения клинического состояния, обусловленные наступлением ремиссии или обострения заболевания, индивидуальная реакция больного на препарат, а также влияние на больного стрессовых ситуаций, прямо не связанных с основным заболеванием, на которое направлена терапия; в последнем случае может возникнуть необходимость в повышении дозы препарата на определенный период, что зависит от состояния больного. Необходимая доза может варьировать и должна подбираться индивидуально, в зависимости от характера заболевания и реакции больного на терапию.
Отмену препарата нельзя проводить внезапно, это следует делать постепенно.
Альтернирующая терапия. Альтернирующая терапия — это такой режим дозирования ГКС, при котором удвоенная суточная доза кортикостероида назначается через день, утром. Целью такого вида терапии является достижение у больного, требующего длительной терапии, максимального клинического эффекта и при этом сведение к минимуму некоторых нежелательных эффектов, таких как угнетение гипофизарно-надпочечниковой оси, синдром Кушинга, синдром отмены кортикостероидов и замедление роста у детей.
Дети. Препарат применяют в педиатрической практике. Следует тщательным образом следить за особенностями развития и роста детей, в том числе новорожденных, при применении длительной терапии ГКС.
У детей, которые получают ГКС ежедневно в течение длительного времени по несколько раз в сутки, может отмечаться задержка роста. Поэтому такой режим дозирования следует использовать только по наиболее неотложным показаниям. Применение альтернирующей терапии, как правило, дает возможность избежать этого побочного эффекта или свести его к минимуму (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
У младенцев и детей, получающих длительную терапию ГКС, отмечают особый риск повышения внутричерепного давления.
Высокие дозы ГКС могут вызвать панкреатит у детей.
Противопоказания
туберкулез и другие острые или хронические бактериальные или вирусные инфекции при недостаточной антибиотико- и химиотерапии, системные грибковые инфекции. Повышенная чувствительность к метилпреднизолону или вспомогательным веществам.
Введение живых или живых ослабленных вакцин противопоказано пациентам, которые получают иммуносупрессивные дозы ГКС.
Побочные эффекты
частота возникновения побочных реакций имеет следующую классификацию: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
Доброкачественные, злокачественные и неопределенные новообразования (включая кисты и полипы): неизвестно — синдром лизиса опухоли, саркома Капоши.
Инфекции и инвазии: часто — инфекции; неизвестно — оппортунистические инфекции.
Нарушения со стороны иммунной системы: неизвестно — гиперчувствительность к лекарственному средству (включая анафилактические и подобные реакции, в частности циркуляторный шок, остановка сердца, бронхоспазм).
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: неизвестно — лейкоцитоз.
Нарушения со стороны эндокринной системы: часто — ингибирование эндогенной секреции АКТГ и кортизола (при длительном применении), синдром Кушинга; неизвестно — гипопитуитаризм, синдром отмены стероидов.
Метаболические и алиментарные нарушения: часто — задержка натрия, задержка жидкости в организме; неизвестно — метаболический ацидоз, гипокалиемический алкалоз, дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе, повышение потребности в инсулине (или пероральных противодиабетических средствах при сахарном диабете), липоматоз, повышенный аппетит (что может привести к увеличению массы тела), эпидуральный липоматоз, повышенная концентрация мочевины в крови, отрицательный баланс азота (из-за катаболизма белка).
Психические расстройства: часто — нарушение настроения, состояние эйфории. У детей наиболее частыми побочными реакциями были перепады настроения, патологическое поведение, бессонница, раздражительность; неизвестно — изменение настроения, психологическая зависимость, суицидальное мышление, психозы (в том числе мания, бред, галлюцинации и шизофрения или обострение шизофрении), психическое расстройство, спутанность сознания, тревожность, изменения личности, патологическое поведение, бессонница, раздражительность.
Нарушения со стороны нервной системы: неизвестно — повышение внутричерепного давления (с отеком диска зрительного нерва (доброкачественная внутричерепная гипертензия)), судороги, амнезия, когнитивное расстройство, головокружение, головная боль.
Расстройства со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: неизвестно — вертиго.
Нарушения со стороны органа зрения: часто — катаракта; неизвестно — глаукома, экзофтальм, истончение склеры и роговицы, хориоретинопатия, затуманенное зрение.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — АГ; неизвестно — артериальная гипотензия, артериальная эмболия, тромботические явления. Застойная сердечная недостаточность (у пациентов со склонностью к ее развитию), сердечная аритмия, разрыв миокарда после инфаркта миокарда.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: неизвестно — легочная эмболия, икота.
Нарушения со стороны ЖКТ: часто — язва (может быть с перфорацией и кровотечением); неизвестно — желудочное кровотечение, перфорация кишечника, панкреатит, перитонит, язвенный эзофагит, эзофагит, вздутие живота, боль в животе, диарея, диспепсия, тошнота.
Нарушения со стороны гепатобилиарной системы: неизвестно — повышение уровня печеночных ферментов.
Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — периферические отеки, гематомы, атрофия кожи, акне; неизвестно — ангионевротический отек, гирсутизм, петехии, телеангиэктазии, стрии, гипо- и гиперпигментация кожи, сыпь, эритема, гипергидроз, зуд, крапивница.
Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто — задержка роста (у детей), мышечная слабость, остеопороз; неизвестно — остеонекроз, патологические переломы, атрофия мышц, нейропатическая артропатия, артралгия, миалгия.
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: неизвестно: — склеродермический почечный криз*.
Нарушение функции репродуктивной системы и молочных желез: неизвестно — нерегулярные менструации.
Общие нарушения: часто — нарушение заживления ран, неизвестно — утомляемость, общее недомогание.
Исследования: часто — снижение уровня калия в крови; неизвестно — повышение активности печеночных ферментов АлАТ, АсАТ и повышение уровня ЩФ в крови, повышение внутриглазного давления, снижение толерантности к углеводам, повышение уровня кальция в моче, угнетение реакций при проведении кожных тестов.
Повреждения: неизвестно — разрыв сухожилия (в частности ахиллова сухожилия), компрессионный перелом позвоночника.
*Среди различных популяций возникновение склеродермического почечного криза варьирует. Самый высокий риск отмечается у пациентов с диффузной склеродермией. Низкий риск был отмечен у пациентов с ограниченной склеродермией (2%) и ювенильной склеродермией (1%).
Особые указания
иммуносупрессивные эффекты и повышенная восприимчивость к инфекциям. ГКС могут повышать восприимчивость к инфекциям и маскировать некоторые симптомы инфекций, кроме того, на фоне кортикостероидной терапии могут развиваться новые инфекции. При применении ГКС может снижаться резистентность к инфекциям и может развиться неспособность организма локализовать инфекцию. Инфекции, вызванные любым возбудителем, в том числе вирусами, бактериями, грибами, простейшими или гельминтами любой локализации в организме, могут быть связаны с применением ГКС в качестве монотерапии или в комбинации с другими иммунодепрессантами, влияющими на клеточный, гуморальный иммунитет или функцию нейтрофилов. Эти инфекции могут быть как легкими, так и тяжелыми, а в некоторых случаях — летальными. При повышении дозы ГКС частота развития инфекционных осложнений возрастает.
Пациенты, которые принимают лекарственные средства, подавляющие иммунную систему, более восприимчивы к инфекциям, чем здоровые люди. Ветряная оспа и корь, например, могут иметь более серьезные или даже летальные последствия у неиммунизированных детей или взрослых, принимающих ГКС.
Кроме того, ГКС следует с большой осторожностью применять у пациентов с подтвержденными или подозреваемыми паразитарными инфекциями, например в случае стронгилоидоза (заражение угрицами). У таких больных иммуносупрессия, индуцированная ГКС, может привести к стронгилоидозной гиперинфекции и диссеминации с распространенной миграцией личинок, что нередко сопровождается тяжелым энтероколитом и потенциально летальной септицемией, вызванной грамотрицательными микроорганизмами.
Нет единого мнения относительно роли ГКС в терапии пациентов с септическим шоком. В ранних исследованиях сообщалось как о положительных, так и отрицательных последствиях применения ГКС в этой клинической ситуации. Результаты исследований, проводившихся позже, свидетельствовали о том, что ГКС в качестве дополнительной терапии оказывали благоприятное влияние у пациентов с септическим шоком, у которых отмечали недостаточность надпочечников. Однако систематическое применение этих препаратов у пациентов с септическим шоком не рекомендуется. По результатам систематического обзора данных исследований после назначения коротких курсов ГКС в высоких дозах таким пациентам был сделан вывод об отсутствии доказательных данных в пользу такого применения этих препаратов. Однако по данным метаанализа и одного обзора показано, что более длительные (5–11 дней) курсы лечения ГКС в низких дозах могут обусловливать снижение летальности, особенно у пациентов с септическим шоком, зависимым от вазопрессорной терапии.
Применение живых или живых ослабленных вакцин у пациентов, получающих ГКС в иммуносупрессивных дозах, противопоказано. Пациентам, получающим ГКС в иммуносупрессивных дозах, можно проводить вакцинацию, применяя убитые или инактивированные вакцины, однако их ответ на такие вакцины может быть сниженным. Указанные процедуры иммунизации можно проводить у пациентов, получающих ГКС не в иммуносупрессивных дозах.
Применение ГКС при активном туберкулезе должно ограничиваться случаями фульминантного или диссеминированного туберкулеза, в этих случаях кортикостероиды применяют в сочетании с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией. Если ГКС показаны пациентам с латентным туберкулезом или виражом туберкулиновых проб, то лечение следует проводить под тщательным наблюдением врача, поскольку возможно обострение заболевания. При длительной кортикостероидной терапии таким пациентам необходимо назначать химиопрофилактические препараты.
Сообщалось о случаях саркомы Капоши у пациентов, получавших терапию ГКС. В таких случаях прекращение терапии кортикостероидами может привести к клинической ремиссии.
Кровь и лимфатическая система. Ацетилсалициловую кислоту и НПВП в комбинации с ГКС следует применять с осторожностью.
Иммунная система. Могут развиться аллергические реакции (например ангионевротический отек).
У пациентов, получавших терапию ГКС, редко возникали кожные реакции и анафилактические/анафилактоидные реакции; перед применением ГКС следует принять соответствующие меры, особенно если у пациента наблюдалась аллергия на любое лекарственное средство.
Эндокринная система. ГКС, применяемые в течение длительного периода в фармакологических дозах, могут приводить к угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (вторичная адренокортикальная недостаточность). Степень и продолжительность адренокортикальной недостаточности варьируют у разных пациентов и зависят от дозы, частоты, времени применения, а также продолжительности терапии ГКС. Этот эффект может быть минимизирован при применении альтернирующей терапии.
При внезапной отмене ГКС может развиваться острая недостаточность надпочечников, что может привести к летальному исходу. Надпочечниковая недостаточность, вызванная применением препарата, может быть минимизирована путем постепенного снижения дозы. Этот тип относительной недостаточности может удерживаться в течение нескольких месяцев после отмены терапии, следовательно, если в этот период возникнут стрессовые ситуации, то гормональную терапию необходимо возобновить. Поскольку может быть нарушена секреция минералокортикоидов, одновременно следует вводить электролиты и/или минералокортикоиды.
Пациентам, которым проводят терапию кортикостероидами и которые подвергаются воздействию необычного стрессовой ситуации, показано повышение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации.
После резкого прекращения применения ГКС может также развиваться синдром отмены стероидов, на первый взгляд не связанный с недостаточностью коры надпочечников. Симптомами такого синдрома являются анорексия, тошнота, рвота, летаргия, головная боль, повышение температуры тела, боль в суставах, десквамация, миалгия, уменьшение массы тела и/или артериальная гипотензия. Считается, что эти эффекты являются следствием внезапного изменения концентрации ГКС, а не низких уровней ГКС.
Поскольку ГКС могут вызывать или усиливать синдром Кушинга, пациентам с болезнью Кушинга следует избегать их применения.
Отмечается более выраженное влияние ГКС на больных гипотиреоидизмом.
Метаболизм и питание. ГКС, включая метилпреднизолон, могут увеличивать уровень глюкозы в крови, ухудшать состояние пациентов с имеющимся сахарным диабетом и обусловливать предрасположенность к сахарному диабету у пациентов, длительно применяющих ГКС.
Психические расстройства. При применении ГКС возможны различные психические расстройства: от эйфории, бессонницы, изменений настроения, изменений личности до тяжелой депрессии с психотическими манифестациями. Кроме того, на фоне приема ГКС может усиливаться уже существующая эмоциональная нестабильность и склонность к психотическим реакциям.
При применении системных ГКС могут развиваться потенциально тяжелые психические расстройства (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Симптомы обычно возникают в течение нескольких дней или недель с момента начала терапии. Большинство реакций исчезают после снижения дозы или отмены препарата, хотя может потребоваться назначение специального лечения. Отмечали реакции со стороны психики при отмене ГКС; их частота неизвестна. Пациентам/лицам, которые за ними ухаживают, следует рекомендовать обращаться к врачу, если у пациента развиваются любые нарушения со стороны психики, особенно если есть подозрения на то, что он/она находится в депрессивном настроении или у него/нее возникли суицидальные мысли. Пациенты/лица, которые за ними ухаживают, должны проявлять бдительность в отношении возможных психических расстройств, которые могут возникнуть во время применения или сразу после постепенного снижения дозы или отмены системных стероидов.
При применении ГКС следует учитывать состояние пациента, особенно если он или его близкие родственники имеют серьезные психические расстройства (например депрессию, биполярное расстройство или в анамнезе психоз, вызванный применением ГКС).
Если пациент, получающий стероидную терапию, подвергается воздействию необычного стрессового фактора, необходимо повысить дозу быстродействующих стероидов до, во время и после стрессовой ситуации.
Нарушения со стороны нервной системы. У пациентов с судорогами, а также миастенией гравис следует применять ГКС с осторожностью.
Поступали сообщения о возникновении эпидурального липоматоза у пациентов, получавших ГКС, обычно при их длительном применении в высоких дозах.
Орган зрения. При поражении глаз, вызванном вирусом простого герпеса, ГКС следует применять с осторожностью, так как при этом возможна перфорация роговицы. Также важно наблюдать за состоянием пациентов с глаукомой или глаукомой в семейном анамнезе.
Поступали сообщения о нарушениях зрения при применении системных или местных ГКС.
Если у пациента возникает помутнение зрения или другие нарушения зрения, пациент должен обратиться к врачу-офтальмологу для оценки возможных причин. Причинами могут быть катаракта, глаукома или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о которых сообщалось после применения системных или местных ГКС.
При длительном применении ГКС могут развиться задняя субкапсулярная катаракта и ядерная катаракта (особенно у детей), экзофтальм или повышение внутриглазного давления, что может привести к глаукоме с возможным поражением зрительного нерва. У пациентов, которые применяют ГКС, повышается вероятность развития вторичных инфекций глаза, вызванных грибами и вирусами.
Применение ГКС было связано с развитием центральной серозной хориоретинопатии, которая может приводить к отслоению сетчатки.
Нарушения со стороны сердца. Связанные с применением ГКС побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, такие как дислипидемия и АГ, могут вызвать у пациентов с факторами риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы дополнительные сердечно-сосудистые эффекты, если применять ГКС в высоких дозах и длительными курсами. В связи с этим ГКС следует применять осмотрительно у таких пациентов, а также учитывать модификацию факторов риска и в случае необходимости дополнительно мониторить сердечную деятельность. Применение низких доз и назначения ГКС через день может снизить частоту развития осложнений.
Пациентам с застойной сердечной недостаточностью системные ГКС следует применять с осторожностью и только в случае крайней необходимости. Также следует с осторожностью назначать препарат пациентам, которые недавно перенесли инфаркт миокарда (поступали сообщения о перфорации миокарда).
Нарушения со стороны сосудов. Пациентам с АГ следует применять ГКС с осторожностью.
Также необходимо с осторожностью назначать пациентам, которые принимают лекарства для терапии сердечных заболеваний, такие как дигоксин, поскольку ГКС могут вызвать электролитные нарушения/гипокалиемию.
Сообщалось о случаях тромбоза, в том числе венозной тромбоэмболии, при применении ГКС. Поэтому следует соблюдать осторожность, назначая ГКС пациентам, которые имеют тромбоэмболические расстройства или склонны к ним.
ЖКТ. Нет единого мнения по поводу того, что именно ГКС вызывают развитие язвенной болезни желудка в ходе терапии. Однако глюкокортикоидная терапия может маскировать симптомы пептической язвы, поэтому возможно возникновение перфорации или кровотечения без выраженного болевого синдрома.
При использовании комбинации с НПВП риск развития желудочно-кишечных язв повышается.
ГКС следует назначать с осторожностью при неспецифическом язвенном колите, если есть риск перфорации, образования абсцесса или другой гнойной инфекции; при дивертикулите; в случае недавно наложенных кишечных анастомозов; при активной или латентной пептической язве.
Высокие дозы ГКС могут вызвать развитие острого панкреатита.
Гепатобилиарная система. Сообщалось о гепатобилиарных расстройствах, которые носили обратимый характер после отмены препарата. Таким образом, необходим надлежащий мониторинг.
Со стороны опорно-двигательного аппарата. Сообщалось о случаях острой миопатии при применении ГКС в высоких дозах, которые чаще выявляли у пациентов с расстройствами нейромышечной передачи (например миастенией гравис) или у пациентов, получающих терапию антихолинергическими средствами, такими как средства, блокирующие нервно-мышечную передачу (например панкуроний). Генерализованная острая миопатия может поражать мышцы глаз и дыхательные мышцы и приводить к квадрипарезу. Возможно повышение уровня креатинкиназы. Для улучшения клинического состояния или выздоровления после прекращения применения кортикостероидов может потребоваться от нескольких недель до нескольких лет.
Остеопороз является распространенным (но редко диагностированным) побочным эффектом, ассоциированным с длительным применением ГКС в высоких дозах.
Почки и мочевыделительная система. Склеродермический почечный криз. У пациентов с системной склеродермией при применении метилпреднизолона необходимо соблюдать осторожность, поскольку имеются сообщения о повышении частоты случаев развития склеродермического почечного криза (возможно с летальным исходом) с АГ и сниженным диурезом. Следует в установленном порядке контролировать АД и функцию почек (концентрацию креатинина плазмы крови). При подозрении на почечный криз необходимо более тщательно контролировать АД.
ГКС следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью.
Результаты исследований. При применении гидрокортизона или кортизона в средних и высоких дозах возможно повышение АД, задержка солей и воды, увеличение экскреции калия. Эти эффекты реже отмечают при применении синтетических производных этих препаратов, кроме случаев, когда применяются высокие дозы. Рекомендуются соблюдение диеты с ограничением потребления соли и прием калиевых пищевых добавок. Все ГКС повышают экскрецию кальция.
Травмы. Системные ГКС не следует применять в высоких дозах при лечении пациентов с травматическими поражениями головного мозга.
Другое. Препарат содержит лактозы моногидрат, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует применять это лекарственное средство.
Длительное лечение пациентов пожилого возраста следует проводить с осторожностью, поскольку пожилые люди более склонны к развитию побочных эффектов, которые могут возникать при приеме ГКС (например повышенный риск остеопороза и задержка жидкости в организме, что может привести к повышению АД).
Одновременное применение фторхинолонов и ГКС повышает риск повреждения сухожилий, особенно у пациентов пожилого возраста.
Поскольку возникновение осложнений при лечении ГКС зависит от дозы препарата и продолжительности терапии, в каждом случае следует проводить тщательную оценку соотношения пользы от применения препарата и потенциального риска при определении как дозы и продолжительности лечения, так и режима применения — ежедневного или прерывистым курсом.
При проведении терапии ГКС следует назначать самую низкую дозу, обеспечивающую достаточный терапевтический эффект, и когда становится возможным снижение дозы, то ее следует проводить постепенно.
После применения системных ГКС сообщалось о развитии феохромоцитомного криза, который может привести к летальному исходу. Пациентам с подозреваемой или диагностированной феохромоцитомой ГКС следует назначать только после соответствующей оценки соотношения риска и пользы.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Результаты исследований на животных показали, что введение самкам ГКС в высоких дозах может приводить к возникновению пороков развития плода.
Несмотря на результаты исследований у животных, при применении этого лекарственного средства в период беременности возможность причинения вреда для плода является маловероятной. Исследований влияния ГКС на репродуктивную функцию человека не проводили. Поскольку нет надлежащих доказательных данных относительно безопасности ГКС при их применении у беременных, эти препараты в период беременности следует назначать только после тщательной оценки соотношения польза/риск.
Некоторые ГКС легко проникают через плацентарный барьер. В одном ретроспективном исследовании у матерей, принимавших ГКС, отмечали повышение частоты случаев низкой массы тела новорожденных. Хотя недостаточность надпочечников у новорожденных, подвергавшихся воздействию ГКС внутриутробно, отмечается редко, новорожденные от матерей, которые получали достаточно высокие дозы ГКС в период беременности, должны находиться под тщательным наблюдением для возможности своевременного выявления признаков недостаточности надпочечников.
Влияние ГКС на течение и последствия родов неизвестно.
У новорожденных, матери которых в период беременности получали длительное лечение ГКС, наблюдались случаи возникновения катаракты.
Период кормления грудью. ГКС выделяются в грудное молоко. ГКС, выделяемые в грудное молоко, могут подавлять рост и влиять на эндогенную продукцию ГКС у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании. Поскольку надлежащие исследования по изучению влияния ГКС на репродуктивную функцию людей не проводили, это лекарственное средство у матерей, которые кормят грудью, следует применять лишь в тех случаях, когда польза от применения препарата превышает потенциальный риск для младенца. При назначении ГКС беременным и женщинам, которые кормят грудью, или женщинам, планирующим беременность, следует тщательно оценить соотношение пользы от применения препарата для матери и потенциального риска для плода/ребенка.
Фертильность. Доказательства влияния ГКС на фертильность отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Влияние ГКС на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами систематически не оценивали. После лечения ГКС возможно возникновение таких побочных реакций, как головокружение, вертиго, нарушение со стороны органа зрения, усталость. В этом случае пациентам не следует управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
метилпреднизолон — субстрат фермента цитохрома P450 (CYP) — метаболизируется преимущественно с участием изофермента CYP 3A4. CYP 3A4 является доминирующим ферментом наиболее распространенного подвида CYP в печени взрослых людей. Он катализирует 6-β-гидроксилирование стероидов, которое является ключевым этапом I фазы метаболизма как для эндогенных, так и для синтетических ГКС. Многие другие соединения также являются субстратами CYP 3A4, некоторые из них (как и другие лекарственные средства) изменяют метаболизм ГКС, индуцируя (усиливая активность) или ингибируя изофермент CYP 3A4.
Ингибиторы CYP 3A4 — лекарственные средства, ингибирующие активность CYP 3A4, как правило, снижают печеночный клиренс и повышают плазменные концентрации лекарственных средств — субстратов CYP 3A4, таких как метилпреднизолон. В присутствии ингибитора CYP 3A4, возможно, потребуется титровать дозу метилпреднизолона во избежание стероидной токсичности.
Считается, что при одновременном применении с ингибиторами CYP 3A, в том числе с препаратами, содержащими кобицистат, повышается риск возникновения системных побочных эффектов. Такой комбинации следует избегать, если только польза не превышает повышенный риск возникновения системных побочных реакций при применении ГКС; в таких случаях необходимо осуществлять наблюдение за пациентами по развитию системных побочных реакций, связанных с применением ГКС.
К ингибиторам CYP 3A4 относятся эритромицин, кларитромицин, тролеандомицин, кетоконазол, итраконазол, изониазид, дилтиазем, мибефрадил, апрепитант, фосапрепитант, ингибиторы ВИЧ-протеазы (индинавир и ритонавир), циклоспорин и этинилэстрадиол/норэтиндрон, грейпфрутовый сок.
Индукторы CYP 3A4 — лекарственные средства, которые стимулируют активность CYP 3A4, как правило, повышают печеночный клиренс, что приводит к снижению плазменных концентраций лекарственных средств — субстратов CYP 3A4. При одновременном применении этих препаратов может потребоваться повышение дозы метилпреднизолона для достижения желаемого результата. К таким лекарственным средствам относятся рифампицин, карбамазепин, фенобарбитал, пиримидон, фенитоин.
Субстраты CYP 3A4 — присутствие другого субстрата CYP 3A4 может приводить к ингибированию или индукции печеночного клиренса метилпреднизолона, при этом необходима соответствующая коррекция дозы. Побочные реакции, связанные с применением одного из таких лекарственных средств в качестве монотерапии, будут более вероятными при их одновременном применении. ГКС могут снижать концентрацию такролимуса в плазме крови при их одновременном применении.
При одновременном применении циклоспорина с метилпреднизолоном происходит взаимное ингибирование метаболизма, в результате чего могут повышаться плазменные концентрации одного из этих лекарственных средств или обоих. В связи с этим побочные явления, связанные с применением одного из этих лекарственных средств в качестве монотерапии, будут более вероятными при их одновременном применении. Сообщалось о развитии судорог на фоне одновременного применения метилпреднизолона и циклоспорина.
ГКС могут повышать метаболизм ингибиторов протеазы ВИЧ, в результате чего снижаются их концентрации в плазме крови.
Метилпреднизолон потенцирует повышение скорости ацетилирования и клиренса изониазида.
Результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами, которые не являются ферментами CYP 3A4
Фторхинолоны: одновременное применение может привести к повреждению сухожилий, особенно у пожилых пациентов.
Антихолинэстеразные средства: стероиды могут снижать терапевтический эффект антихолинэстеразных средств при лечении миастении гравис.
Антикоагулянты (для перорального применения). Влияние метилпреднизолона на антикоагулянты для перорального применения является вариабельным, при одновременном применении этих препаратов может развиться как усиленный, так и ослабленный эффект пероральных антикоагулянтов. Для получения желаемого антикоагулянтного эффекта следует регулярно контролировать показатели свертываемости крови.
Антихолинергические средства (блокаторы нервно-мышечной передачи). ГКС могут влиять на эффекты антихолинергических средств:
- сообщалось о случаях острой миопатии при одновременном применении ГКС в высоких дозах и антихолинергических средств, блокирующих нервно-мышечную передачу (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- сообщалось об антагонизме с эффектами блокады нервно-мышечной передачи панкурония и векурония у пациентов, применяющих кортикостероиды. Этого взаимодействия можно ожидать для всех конкурентных блокаторов нервно-мышечной передачи.
Противодиабетические средства: поскольку ГКС могут повышать концентрацию глюкозы в крови, может возникнуть необходимость в коррекции дозы противодиабетических средств.
Ингибитор ароматазы (аминоглутетимид): угнетение коры надпочечников, вызванное аминоглутетимидом, может усугублять эндокринные изменения, вызванные длительной терапией ГКС.
Иммунодепрессанты: метилпреднизолон обладает дополнительными иммуносупрессивными эффектами при одновременном применении с другими иммуносупрессивными лекарственными средствами; это может усилить как терапевтические, так и побочные эффекты.
НПВП/ацетилсалициловая кислота в высоких дозах: при одновременном применении ГКС с НПВП может повышаться частота желудочно-кишечных кровотечений и язв. Метилпреднизолон может приводить к увеличению клиренса ацетилсалициловой кислоты, которую применяли в высоких дозах. Это может привести к снижению уровня салицилата в сыворотке крови. Отмена метилпреднизолона может приводить к повышению уровня салицилата в сыворотке крови, что повышает риск токсичности салицилата.
Препараты, выводящие калий: в случае применения ГКС с препаратами, которые выводят калий (такими как диуретики, амфотерицин В, слабительные), пациенты должны быть под пристальным наблюдением относительно возможного развития гипокалиемии. Также существует повышенный риск развития гипокалиемии при применении ГКС вместе с ксантеном или β2-агонистами.
Передозировка
не зарегистрировано клинического синдрома острой передозировки ГКС. Сообщения об острой токсичности и/или смерти после передозировки ГКС поступали редко. Специфического антидота при передозировке не существует; проводится поддерживающее и симптоматическое лечение. Метилпреднизолон выводится при диализе.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.