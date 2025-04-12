иммуносупрессивные эффекты и повышенная восприимчивость к инфекциям. ГКС могут повышать восприимчивость к инфекциям и маскировать некоторые симптомы инфекций, кроме того, на фоне кортикостероидной терапии могут развиваться новые инфекции. При применении ГКС может снижаться резистентность к инфекциям и может развиться неспособность организма локализовать инфекцию. Инфекции, вызванные любым возбудителем, в том числе вирусами, бактериями, грибами, простейшими или гельминтами любой локализации в организме, могут быть связаны с применением ГКС в качестве монотерапии или в комбинации с другими иммунодепрессантами, влияющими на клеточный, гуморальный иммунитет или функцию нейтрофилов. Эти инфекции могут быть как легкими, так и тяжелыми, а в некоторых случаях — летальными. При повышении дозы ГКС частота развития инфекционных осложнений возрастает.

Пациенты, которые принимают лекарственные средства, подавляющие иммунную систему, более восприимчивы к инфекциям, чем здоровые люди. Ветряная оспа и корь, например, могут иметь более серьезные или даже летальные последствия у неиммунизированных детей или взрослых, принимающих ГКС.

Кроме того, ГКС следует с большой осторожностью применять у пациентов с подтвержденными или подозреваемыми паразитарными инфекциями, например в случае стронгилоидоза (заражение угрицами). У таких больных иммуносупрессия, индуцированная ГКС, может привести к стронгилоидозной гиперинфекции и диссеминации с распространенной миграцией личинок, что нередко сопровождается тяжелым энтероколитом и потенциально летальной септицемией, вызванной грамотрицательными микроорганизмами.

Нет единого мнения относительно роли ГКС в терапии пациентов с септическим шоком. В ранних исследованиях сообщалось как о положительных, так и отрицательных последствиях применения ГКС в этой клинической ситуации. Результаты исследований, проводившихся позже, свидетельствовали о том, что ГКС в качестве дополнительной терапии оказывали благоприятное влияние у пациентов с септическим шоком, у которых отмечали недостаточность надпочечников. Однако систематическое применение этих препаратов у пациентов с септическим шоком не рекомендуется. По результатам систематического обзора данных исследований после назначения коротких курсов ГКС в высоких дозах таким пациентам был сделан вывод об отсутствии доказательных данных в пользу такого применения этих препаратов. Однако по данным метаанализа и одного обзора показано, что более длительные (5–11 дней) курсы лечения ГКС в низких дозах могут обусловливать снижение летальности, особенно у пациентов с септическим шоком, зависимым от вазопрессорной терапии.

Применение живых или живых ослабленных вакцин у пациентов, получающих ГКС в иммуносупрессивных дозах, противопоказано. Пациентам, получающим ГКС в иммуносупрессивных дозах, можно проводить вакцинацию, применяя убитые или инактивированные вакцины, однако их ответ на такие вакцины может быть сниженным. Указанные процедуры иммунизации можно проводить у пациентов, получающих ГКС не в иммуносупрессивных дозах.

Применение ГКС при активном туберкулезе должно ограничиваться случаями фульминантного или диссеминированного туберкулеза, в этих случаях кортикостероиды применяют в сочетании с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией. Если ГКС показаны пациентам с латентным туберкулезом или виражом туберкулиновых проб, то лечение следует проводить под тщательным наблюдением врача, поскольку возможно обострение заболевания. При длительной кортикостероидной терапии таким пациентам необходимо назначать химиопрофилактические препараты.

Сообщалось о случаях саркомы Капоши у пациентов, получавших терапию ГКС. В таких случаях прекращение терапии кортикостероидами может привести к клинической ремиссии.

Кровь и лимфатическая система. Ацетилсалициловую кислоту и НПВП в комбинации с ГКС следует применять с осторожностью.

Иммунная система. Могут развиться аллергические реакции (например ангионевротический отек).

У пациентов, получавших терапию ГКС, редко возникали кожные реакции и анафилактические/анафилактоидные реакции; перед применением ГКС следует принять соответствующие меры, особенно если у пациента наблюдалась аллергия на любое лекарственное средство.

Эндокринная система. ГКС, применяемые в течение длительного периода в фармакологических дозах, могут приводить к угнетению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (вторичная адренокортикальная недостаточность). Степень и продолжительность адренокортикальной недостаточности варьируют у разных пациентов и зависят от дозы, частоты, времени применения, а также продолжительности терапии ГКС. Этот эффект может быть минимизирован при применении альтернирующей терапии.

При внезапной отмене ГКС может развиваться острая недостаточность надпочечников, что может привести к летальному исходу. Надпочечниковая недостаточность, вызванная применением препарата, может быть минимизирована путем постепенного снижения дозы. Этот тип относительной недостаточности может удерживаться в течение нескольких месяцев после отмены терапии, следовательно, если в этот период возникнут стрессовые ситуации, то гормональную терапию необходимо возобновить. Поскольку может быть нарушена секреция минералокортикоидов, одновременно следует вводить электролиты и/или минералокортикоиды.

Пациентам, которым проводят терапию кортикостероидами и которые подвергаются воздействию необычного стрессовой ситуации, показано повышение дозы быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации.

После резкого прекращения применения ГКС может также развиваться синдром отмены стероидов, на первый взгляд не связанный с недостаточностью коры надпочечников. Симптомами такого синдрома являются анорексия, тошнота, рвота, летаргия, головная боль, повышение температуры тела, боль в суставах, десквамация, миалгия, уменьшение массы тела и/или артериальная гипотензия. Считается, что эти эффекты являются следствием внезапного изменения концентрации ГКС, а не низких уровней ГКС.

Поскольку ГКС могут вызывать или усиливать синдром Кушинга, пациентам с болезнью Кушинга следует избегать их применения.

Отмечается более выраженное влияние ГКС на больных гипотиреоидизмом.

Метаболизм и питание. ГКС, включая метилпреднизолон, могут увеличивать уровень глюкозы в крови, ухудшать состояние пациентов с имеющимся сахарным диабетом и обусловливать предрасположенность к сахарному диабету у пациентов, длительно применяющих ГКС.

Психические расстройства. При применении ГКС возможны различные психические расстройства: от эйфории, бессонницы, изменений настроения, изменений личности до тяжелой депрессии с психотическими манифестациями. Кроме того, на фоне приема ГКС может усиливаться уже существующая эмоциональная нестабильность и склонность к психотическим реакциям.

При применении системных ГКС могут развиваться потенциально тяжелые психические расстройства (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Симптомы обычно возникают в течение нескольких дней или недель с момента начала терапии. Большинство реакций исчезают после снижения дозы или отмены препарата, хотя может потребоваться назначение специального лечения. Отмечали реакции со стороны психики при отмене ГКС; их частота неизвестна. Пациентам/лицам, которые за ними ухаживают, следует рекомендовать обращаться к врачу, если у пациента развиваются любые нарушения со стороны психики, особенно если есть подозрения на то, что он/она находится в депрессивном настроении или у него/нее возникли суицидальные мысли. Пациенты/лица, которые за ними ухаживают, должны проявлять бдительность в отношении возможных психических расстройств, которые могут возникнуть во время применения или сразу после постепенного снижения дозы или отмены системных стероидов.

При применении ГКС следует учитывать состояние пациента, особенно если он или его близкие родственники имеют серьезные психические расстройства (например депрессию, биполярное расстройство или в анамнезе психоз, вызванный применением ГКС).

Если пациент, получающий стероидную терапию, подвергается воздействию необычного стрессового фактора, необходимо повысить дозу быстродействующих стероидов до, во время и после стрессовой ситуации.

Нарушения со стороны нервной системы. У пациентов с судорогами, а также миастенией гравис следует применять ГКС с осторожностью.

Поступали сообщения о возникновении эпидурального липоматоза у пациентов, получавших ГКС, обычно при их длительном применении в высоких дозах.

Орган зрения. При поражении глаз, вызванном вирусом простого герпеса, ГКС следует применять с осторожностью, так как при этом возможна перфорация роговицы. Также важно наблюдать за состоянием пациентов с глаукомой или глаукомой в семейном анамнезе.

Поступали сообщения о нарушениях зрения при применении системных или местных ГКС.

Если у пациента возникает помутнение зрения или другие нарушения зрения, пациент должен обратиться к врачу-офтальмологу для оценки возможных причин. Причинами могут быть катаракта, глаукома или такие редкие заболевания, как центральная серозная хориоретинопатия, о которых сообщалось после применения системных или местных ГКС.

При длительном применении ГКС могут развиться задняя субкапсулярная катаракта и ядерная катаракта (особенно у детей), экзофтальм или повышение внутриглазного давления, что может привести к глаукоме с возможным поражением зрительного нерва. У пациентов, которые применяют ГКС, повышается вероятность развития вторичных инфекций глаза, вызванных грибами и вирусами.

Применение ГКС было связано с развитием центральной серозной хориоретинопатии, которая может приводить к отслоению сетчатки.

Нарушения со стороны сердца. Связанные с применением ГКС побочные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы, такие как дислипидемия и АГ, могут вызвать у пациентов с факторами риска осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы дополнительные сердечно-сосудистые эффекты, если применять ГКС в высоких дозах и длительными курсами. В связи с этим ГКС следует применять осмотрительно у таких пациентов, а также учитывать модификацию факторов риска и в случае необходимости дополнительно мониторить сердечную деятельность. Применение низких доз и назначения ГКС через день может снизить частоту развития осложнений.

Пациентам с застойной сердечной недостаточностью системные ГКС следует применять с осторожностью и только в случае крайней необходимости. Также следует с осторожностью назначать препарат пациентам, которые недавно перенесли инфаркт миокарда (поступали сообщения о перфорации миокарда).

Нарушения со стороны сосудов. Пациентам с АГ следует применять ГКС с осторожностью.

Также необходимо с осторожностью назначать пациентам, которые принимают лекарства для терапии сердечных заболеваний, такие как дигоксин, поскольку ГКС могут вызвать электролитные нарушения/гипокалиемию.

Сообщалось о случаях тромбоза, в том числе венозной тромбоэмболии, при применении ГКС. Поэтому следует соблюдать осторожность, назначая ГКС пациентам, которые имеют тромбоэмболические расстройства или склонны к ним.

ЖКТ. Нет единого мнения по поводу того, что именно ГКС вызывают развитие язвенной болезни желудка в ходе терапии. Однако глюкокортикоидная терапия может маскировать симптомы пептической язвы, поэтому возможно возникновение перфорации или кровотечения без выраженного болевого синдрома.

При использовании комбинации с НПВП риск развития желудочно-кишечных язв повышается.

ГКС следует назначать с осторожностью при неспецифическом язвенном колите, если есть риск перфорации, образования абсцесса или другой гнойной инфекции; при дивертикулите; в случае недавно наложенных кишечных анастомозов; при активной или латентной пептической язве.

Высокие дозы ГКС могут вызвать развитие острого панкреатита.

Гепатобилиарная система. Сообщалось о гепатобилиарных расстройствах, которые носили обратимый характер после отмены препарата. Таким образом, необходим надлежащий мониторинг.

Со стороны опорно-двигательного аппарата. Сообщалось о случаях острой миопатии при применении ГКС в высоких дозах, которые чаще выявляли у пациентов с расстройствами нейромышечной передачи (например миастенией гравис) или у пациентов, получающих терапию антихолинергическими средствами, такими как средства, блокирующие нервно-мышечную передачу (например панкуроний). Генерализованная острая миопатия может поражать мышцы глаз и дыхательные мышцы и приводить к квадрипарезу. Возможно повышение уровня креатинкиназы. Для улучшения клинического состояния или выздоровления после прекращения применения кортикостероидов может потребоваться от нескольких недель до нескольких лет.

Остеопороз является распространенным (но редко диагностированным) побочным эффектом, ассоциированным с длительным применением ГКС в высоких дозах.

Почки и мочевыделительная система. Склеродермический почечный криз. У пациентов с системной склеродермией при применении метилпреднизолона необходимо соблюдать осторожность, поскольку имеются сообщения о повышении частоты случаев развития склеродермического почечного криза (возможно с летальным исходом) с АГ и сниженным диурезом. Следует в установленном порядке контролировать АД и функцию почек (концентрацию креатинина плазмы крови). При подозрении на почечный криз необходимо более тщательно контролировать АД.

ГКС следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью.

Результаты исследований. При применении гидрокортизона или кортизона в средних и высоких дозах возможно повышение АД, задержка солей и воды, увеличение экскреции калия. Эти эффекты реже отмечают при применении синтетических производных этих препаратов, кроме случаев, когда применяются высокие дозы. Рекомендуются соблюдение диеты с ограничением потребления соли и прием калиевых пищевых добавок. Все ГКС повышают экскрецию кальция.

Травмы. Системные ГКС не следует применять в высоких дозах при лечении пациентов с травматическими поражениями головного мозга.

Другое. Препарат содержит лактозы моногидрат, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует применять это лекарственное средство.

Длительное лечение пациентов пожилого возраста следует проводить с осторожностью, поскольку пожилые люди более склонны к развитию побочных эффектов, которые могут возникать при приеме ГКС (например повышенный риск остеопороза и задержка жидкости в организме, что может привести к повышению АД).

Одновременное применение фторхинолонов и ГКС повышает риск повреждения сухожилий, особенно у пациентов пожилого возраста.

Поскольку возникновение осложнений при лечении ГКС зависит от дозы препарата и продолжительности терапии, в каждом случае следует проводить тщательную оценку соотношения пользы от применения препарата и потенциального риска при определении как дозы и продолжительности лечения, так и режима применения — ежедневного или прерывистым курсом.

При проведении терапии ГКС следует назначать самую низкую дозу, обеспечивающую достаточный терапевтический эффект, и когда становится возможным снижение дозы, то ее следует проводить постепенно.

После применения системных ГКС сообщалось о развитии феохромоцитомного криза, который может привести к летальному исходу. Пациентам с подозреваемой или диагностированной феохромоцитомой ГКС следует назначать только после соответствующей оценки соотношения риска и пользы.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Результаты исследований на животных показали, что введение самкам ГКС в высоких дозах может приводить к возникновению пороков развития плода.

Несмотря на результаты исследований у животных, при применении этого лекарственного средства в период беременности возможность причинения вреда для плода является маловероятной. Исследований влияния ГКС на репродуктивную функцию человека не проводили. Поскольку нет надлежащих доказательных данных относительно безопасности ГКС при их применении у беременных, эти препараты в период беременности следует назначать только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Некоторые ГКС легко проникают через плацентарный барьер. В одном ретроспективном исследовании у матерей, принимавших ГКС, отмечали повышение частоты случаев низкой массы тела новорожденных. Хотя недостаточность надпочечников у новорожденных, подвергавшихся воздействию ГКС внутриутробно, отмечается редко, новорожденные от матерей, которые получали достаточно высокие дозы ГКС в период беременности, должны находиться под тщательным наблюдением для возможности своевременного выявления признаков недостаточности надпочечников.

Влияние ГКС на течение и последствия родов неизвестно.

У новорожденных, матери которых в период беременности получали длительное лечение ГКС, наблюдались случаи возникновения катаракты.

Период кормления грудью. ГКС выделяются в грудное молоко. ГКС, выделяемые в грудное молоко, могут подавлять рост и влиять на эндогенную продукцию ГКС у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании. Поскольку надлежащие исследования по изучению влияния ГКС на репродуктивную функцию людей не проводили, это лекарственное средство у матерей, которые кормят грудью, следует применять лишь в тех случаях, когда польза от применения препарата превышает потенциальный риск для младенца. При назначении ГКС беременным и женщинам, которые кормят грудью, или женщинам, планирующим беременность, следует тщательно оценить соотношение пользы от применения препарата для матери и потенциального риска для плода/ребенка.

Фертильность. Доказательства влияния ГКС на фертильность отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Влияние ГКС на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами систематически не оценивали. После лечения ГКС возможно возникновение таких побочных реакций, как головокружение, вертиго, нарушение со стороны органа зрения, усталость. В этом случае пациентам не следует управлять транспортными средствами или другими механизмами.