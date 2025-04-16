Метипред таблетки (Metypred tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
846,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
311,52
Экономия при брони: -24,26 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
797,54
Экономия при брони: -42,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
289,24
Экономия при брони: -42,24 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
781,88
Экономия при брони: -80,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
844,50
Экономия при брони: -41,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
294,71
Экономия при брони: -17,16 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
866,18
Экономия при брони: -57,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
316,14
Экономия при брони: -31,09 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
859,90
Экономия при брони: -50,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
289,27
Экономия при брони: -15,51 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
814,07
Экономия при брони: -41,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
298,64
Экономия при брони: -13,59 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
833,27
Экономия при брони: -37,27 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
307,21
Экономия при брони: -23,82 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
798,75
Экономия при брони: -33,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
832,63
Экономия при брони: -44,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 18 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
312,81
Экономия при брони: -29,42 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
805,90
Экономия при брони: -34,58 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 48 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
846,70 грн