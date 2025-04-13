Метипред таблетки (Metypred tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 328 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
304,95
Экономия при брони: -15,82 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
877,34
Экономия при брони: -28,19 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
318,65
Экономия при брони: -19,34 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
904,64
Экономия при брони: -54,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
303,90
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
301,30
Экономия при брони: -0,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
303,80
Экономия при брони: -3,40 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
851,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
308,52
Экономия при брони: -19,16 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
901,95
Экономия при брони: -52,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 3 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation