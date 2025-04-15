Метипред таблетки (Metypred tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
846,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
287,04
Экономия при брони: -26,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
315,55
Экономия при брони: -12,08 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
832,88
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
317,10
Экономия при брони: -14,41 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
846,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
846,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
289,01
Экономия при брони: -28,01 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
776,79
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
289,24
Экономия при брони: -12,24 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
773,28
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
304,80
Экономия при брони: -3,40 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
808,20
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
313,08
Экономия при брони: -10,47 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
874,68
Экономия при брони: -29,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
310,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
297,67
Экономия при брони: -16,11 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
889,57
Экономия при брони: -44,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
295,24
Экономия при брони: -16,69 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
854,95
Экономия при брони: -31,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
315,57
Экономия при брони: -22,74 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
882,75
Экономия при брони: -42,12 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
846,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Метипред таблетки 4 мг флакон №30
Orion Corporation
312,17
Экономия при брони: -19,34 грн
Метипред таблетки 16 мг флакон №30
Orion Corporation
869,09
Экономия при брони: -32,95 грн