Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАтоксил плюс (Atoxil plus)

Атоксил плюс (Atoxil plus) (360259) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Атоксил плюс (Atoxil plus)
Цена в городе Киев
от 195,10 грн
Без рецепта
10 шт от 195,10 грн
В наличии в 151 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
14.1. Диетические добавки — сорбенты