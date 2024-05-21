Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыАтоксил плюс (Atoxil plus) Атоксил плюс (Atoxil plus) (360259) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 195,10 грн Без рецепта 10 шт от 195,10 грн В наличии в 151 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Силмафарм Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 14.1. Диетические добавки — сорбенты