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Атоксил плюс (Atoxil plus)
Атоксил плюс (Atoxil plus)
Николаев
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
304,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Еланец, ул. Парковая, 4/1
85.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
181,80
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
179.4 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
304,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Шпола, ул. Волонтерская, 4
234.8 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Калинополь, ул. Соборная, 36
236.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 07:30
Христиновка, ул. Украинская, 30
257.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Слобода, ул. Чигиринский путь, 44/1
272.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
164,99
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 159/2
275.1 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 39 мин
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142
275.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
276.4 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 39 мин
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
277.6 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Гоголя, 261/3
278.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
20,51
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 134
279.9 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Шевченко Тараса, 27
281.2 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,60
грн
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Региональная аптечная сеть руан
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Калиновая, 1
290.7 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Семафорная, 26
292.4 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
304.3 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Золотоноша, ул. Обухова, 3-П
304.4 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Шевченко, 11
315.4 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
235,70
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Романковцы, ул. Республиканская, 25
397.3 км
Атоксил Плюс порошок пакет-саше 2 г №10
Силмафарм
273,60
грн
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